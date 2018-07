Festival de jazz, la Constanța! JazzUPSEA, pe faleză şi la Muzeul de Artă

Festival de jazz, la Constanța! JazzUPSEA, pe faleză și la Muzeul de Artă

Pasionații de jazz și experiențe muzicale inedite sunt așteptați la Constanța, în perioada 2 - 5 august, la prima ediție a festivalului JazzUPSEA, un proiect finanțat de Primăria muncipiului Constanța.Intrarea este liberă la toate evenimentele.Concertul de deschidere - Amor va fi găzduit de Piața Ovidiu, joi, 2 august, de la ora 19.30, și va cuprinde muzică din Mexico, Cuba, Columbia, Argentina și Venezuela. Vor urca pe scenă cei de la Alexis Cardenas & Recoveco, cu Alexis Cardenas, la vioară, Leonidas Rondon - cuatro, Nelson Gomez - chitarone și Francisco Gonzales la chitară.Vineri, 3 august, pe faleza de la Cazino, vor concerta cei de la The Lighthouse și Elena Mîndru quintet. Din repertoriu nu vor lipsi piesele Jocul țambalelor (muzica Johnny Răducanu, versurile Nina Cassian), Between a Smile and a Tear (muzica Tuomas J. Turunen, versurile Elena Mîndru), I Do Not (muzica și versurile Elena Mîndru), Swan (muzica Tuomas J. Turunen, versurile Elena Mîndru), Reflection (muzica Tuomas J. Turunen, versurile Elena Mîndru), Let You Be (muzica și versurile Elena Mîndru), În amurg (muzica Aurel Giroveanu, versurile C. Titus), Bluebird (muzica și versurile Elena Mîndru), Lighthouse (muzica și versurile Tuomas J. Turunen), Symmetry (muzica și versurile Elena Mîndru) și Evening in Romania (muzica și versurile Elena Mîndru). Vor evolua Elena Mîndru-Turunen - voce, Toma Dimitriu - pian, Sampo Hiukkanen, vioară și saxofon, Michael Acker - contrabas și Jonatan Sarikoski la tobe.Sâmbătă, 4 august, va fi Jamsession, de la ora 20.30, și program cu artiștii festivalului Elena Mîndru-Turunen - voce, Răzvan Popovici - violă, Valentin Șerban - vioară și Ioan Dragoș Dimitriu - pian.Duminică, 5 august, de la ora 11.00, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, va fi prezentat spectacolul Jazzy Classics, cu Wolfgang Amadeus Mozart - Trio Kegelstatt pentru vioară, violă și pian, KV 498 Maurice Ravel - Sonata pentru vioară și pian, George Gershwin - Două preludii pentru pian, Bohuslav Martinu - Trei madrigaluri pentru vioară și violă, George Gershwin/Jasha Heifetz - 3 Preludii pentru vioară și pian și Nikolai Kapustin - Două studii de concert pentru pian. Vor evolua Răzvan Popovici, la violă, Valentin Șerban, la vioară, și Ioan Dragoș Dimitriu, la pian.Și tot duminică, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă, constănțenii și turiștii vor avea parte de Finale - Afrodizzy, cu muzică afro, jazz, funk, soul, Luiza Zan, la voce, și Iulian Pavelescu la chitară.