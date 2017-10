Ferrari ca un puzzle

Constructorul italian Ferrari a lansat, la Salonul Auto de la Geneva, proiectul „One to one“, prin care clienții își pot personaliza în totalitate exemplarele comandate, după consultarea cu designerii de la Maranello. Desigur, cei interesați vor avea la dispoziție o gamă limitată de accesorii din care pot alege, șansele ca să îți faci un Ferrari care să semene cu o Dacie fiind destul de mici. Programul „One to One” a debutat cu un model Ferrari 612 Scagletti, care a fost expus pentru a demonstra ce posibilități de personalizare au clienții. În plus, standul italienilor fiind modificat pentru a semăna cu o parte a viitorului atelier de la Maranello. Constructorul italian va continua să promoveze noul serviciu pe plan mondial, prin asemenea standuri mobile de personalizare. Serviciul va intra efectiv în funcțiune începând cu sfârșitul acestui an, potrivit www.automarket.ro. Și constructorul rival, Lamborghini, a demarat un program similar, numit „Ad Personam“, de la care s-au inspirat probabil și cei de la Ferrari.