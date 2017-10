Femeia turcă şi rolul ei în societatea românească

Femeia turcă și rolul ei în societatea românească

De curând, Comisia de Femei a Uniunii Democrate Turce din România a organizat o masă rotundă cu tema „Rolul femeii turce în societatea românească”. Acțiunea a avut ca scop consolidarea relațiilor dintre femeile de etnie turcă din România, punând accent totodată și pe dezvoltarea unei comunicări cât mai bune și cu reprezentate ale altor etnii. Dezbaterile au pornit de la un cadru general și anume percepția despre femeie, indiferent de etnie, și rolul ei în societate, discuțiile restrângându-se ulterior la rolul pe care femeia turcă îl are în spațiul actual românesc. Într-o scurtă trecere în revistă, participantele la masa rotundă au punctat cele mai importante aspecte ale rolului femeii în societate și, dincolo de apartenența la o anume identitate etnică, turcoaicele au definit femeia, în primul rând, prin prisma statutului de mamă și soție. În funcție de vârstă și implicarea actuală în viața socială, au fost, însă, și vorbitoare care au completat această scurtă caracterizare, devenită pentru mulți un șablon, cu diverse atribute complementare, potrivit aprecierilor lor, cu cele anterioare. Dincolo de latura oarecum teoretică a dezbaterilor, demonstrațiile practice au fost elementul care a conferit un caracter inedit evenimentului. Turcoaicele s-au întrecut în a-și etala măiestria culinară, preparând bucate tradiționale care au făcut obiectul unui concurs ad-hoc, iar cele mai în vârstă dintre etnice le-au dezvăluit tinerelor numeroase secrete ale tradițiilor legate de nunți, botezuri și alte sărbători specifice. „Nu întâmplător am organizat această acțiune acum. Luna martie este cunoscută ca fiind luna femeii, iar noi am vrut să o marcăm printr-o seară turcească autentică, cu muzică, dansuri și bucate tradiționale. Am vrut totodată să stabilim un element de comparație pentru noi, turcoaicele, alegându-ne ca barometru prezentul și rolul pe care noi, cele de acum, îl avem în societatea românească. Nu am pierdut însă din vedere, așa cum niciodată nu o vom face, nici legătura puternică pe care o avem cu tradițiile și pe care noi, ca mame, trebuie să o inoculăm și copiilor noștri”, ne-a declarat Melek Amet, președinta comisiei de femei a UDTR.