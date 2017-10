„Femeia turcă din Balcani” îşi adjudecă rolul în spaţiul public

„Femeia turcă din Balcani” își adjudecă rolul în spațiul public

Ieri, s-a încheiat, la Constanța, cea de-a patra ediție a simpozionului internațional „Femeia Turcă din Balcani”. 200 de turcoaice din Turcia, Bulgaria și România au luat parte la lucrările simpozionului, structurat pe trei coordonate: „Locul femeii în familie”, „Locul femeii de carieră în societatea contemporană”, „Vocea femeii în viața socială”. „Este deosebit de important pentru noi să comunicăm, să învățăm din experiențele noastre de viață și să-i facem pe cei din jur să înțeleagă că nu trăim într-o lume a bărbaților, că nu numai ei dețin puterea, că și noi, femeile, putem să ne implicăm la fel de bine în viața socială, că putem fi femei de succes în planul afacerilor, în plan politic sau în domeniul educației”, a explicat Melek Amet, președinta comisiei de femei din cadrul UDTR, necesitatea organizării unor astfel de evenimente. Componenta teoretică a acțiunii a fost completată vineri seara și de o demonstrație practică, printr-o seară tradițională turcească, în cadrul căreia a avut loc o paradă de costume tradiționale dar și o prezentare de preparate culinare specifice bucătăriei orientale. Dilek Gonenc Akbaba, lector universitar drd. la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Gazi” din Ankara (Turcia), un adintre participantele la simpozion, a evidențiat, cu precădere, implicarea statului român în procesele de păstrare și promovare a valorilor culturale ale etnicilor din România: „Este prima oara când vin în România și am rămas plăcut impresionată de ceea ce am văzut aici. Comparativ cu alte țări în care trăiesc etnici turci, România este singura țară care acordă sprijin financiar pentru promovarea și conservarea identității etnice și spirituale. La parada costumelor am putut admira rochii vechi din Imperiul Otoman, lucru pe care nu am crezut că-l pot vedea în România. Rochiile sunt identice cu cele expuse în muzeele din Turcia dar și cu cele purtate de străbunicele mele și pe care fetele tinere le îmbracă în seara de dinaintea nunții - knagecesi”, a declarat oaspetele din Turcia.