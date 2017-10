FC Hamsia

Sâmbătă, am privit meciul de la Craiova al echipei fanion a județului (splendid limbaj al cronicarilor sportivi!) alături de tata socru, mare fan și excelent cunoscător al fotbalului constănțean din urmă cu două-trei decenii. La sfârșitul parodiei de pe Extensiv, pe fața lui puteai citi toată dezamăgirea de care e capabil un suporter al FC Constanța (cum s-a numit Farul în perioada ’72-’88) care a trăit perioada glorioasă a echipei în care jucau Kallo, Antonescu, Tâlvescu, Sasu și alții. Firește, din motive strict cronologice, nu am apucat să văd vreodată pe viu acești jucători, însă am mai prins o echipă bună, de la sfârșitul decadei 1980, începutul anilor ’90. Petcu, Funda, Marian Popa, Grigoraș, Bârbora, Bănică Oprea erau jucătorii pe care ne înghesuiam să-i urmărim. Țin minte un amical antedecembrist cu Yokohama, jucat pe o ploaie gen potop. Stadionul era plin ochi, cred că erau vreo douăj’de mii de inși, dar nu s-a mișcat unul până când nu s-a terminat meciul, Farul învingând cu 3-2, dacă-mi aduc bine aminte. Cei de astăzi sunt... cum le ziceai, Mariane?... „rechini”. Ha! Dacă respectivii pești ar avea DigiTV și ar privi Liga I, ne-ar da în judecată. Personal, mie-mi plăceau mai mult „marinarii“ de altădată. Dintre aterinele, guvizii, roșioarele de azi nu mă mai încântă decât Gerlem, dar și el pe alocuri. De acord cu colegul Bocai, care, în cronica publicată ieri, s-a arătat nesperat de acid la adresa „jaloanelor“ care au îmbrăcat tricoul Farului în partida pierdută cu Universitatea. Dar simt nevoia să-l completez: nu este numai vina jucătorilor. Ci și a tehnicienilor. Dom’ profesor, dacă vedeți că băieții ăștia leșină de plictiseală la antrenamente, dacă remarcați sictirul și indiferența lor pentru această echipă, de ce nu băgați puștimea la înaintare? Cât de rău poate fi? Nu cred (și probabil mulți suporteri sunt de acord cu mine) că Alibec, Ștefan sau adoptatul Fatai pot face prostii mai mari decât Gosic, Chico, Farmache, Pătrașcu etc. Nu ne-o mai serviți, vă rugăm, pe aia cu lipsa de experiență competițională. Vreau să văd măcar că se încearcă, indiferent că luăm patru sau cinci boabe. Să vedem nițică miș-care, barem acel entuziasm tineresc, poate, poate iese ceva mai bun. PS - Cele scrise mai la deal reprezintă exclusiv opinia mea, redactorii șefi, directorii sau patronatul neavând vreo implicare. Serios!