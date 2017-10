FashionTV Summer Festival, în piaţeta cazinoului din Mamaia

FashionTV Summer Festival, în piațeta cazinoului din Mamaia

În acest week-end, 5 - 7 august, are loc, în piațeta cazinoului din Mamaia, cel mai important eveniment de modă al sezonului estival, FashionTV Summer Festival. În fiecare seară, după ora 21.00 au loc, în aer liber, prezentări de modă ale unor designeri apreciați de români și nu numai, printre care Cătălin Botezatu, Laura Olteanu, Mihai Albu și Clara Rotescu.De asemenea, va avea loc și concursul Miss Litoral 2011.Noutatea evenimentului este reprezentată de un alt concurs, Most Liked Model Awards, premieră în cadrul FashionTV Summer Festival, la care vor participa concurente din 20 de țări.La finalul fiecărei seri, cluburile din Mamaia vin în piațeta casinoului, cu câte un car alegoric, animatoare, DJ-i.