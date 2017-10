Fanii muzicii folk sunt aşteptaţi la Vama Veche

Fanii muzicii folk sunt așteptați la Vama Veche

Ştire online publicată Duminică, 20 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Festivalul Folk You! va avea loc, între 31 iulie și 3 august, la Vama Veche. Ajuns deja la cea de-a 10-a ediție, festivalul va beneficia în acest an de un mic ajutor din partea mai multor artiști consacrați, care vor dona încasările strânse din concertul „Stelele rockului românesc”.„Iată că anul acesta am ajuns cu Festivalul Folk You! la a zecea ediție. Mi-am dorit să ne întoarcem la om (cu o chitară), tocmai pentru a ne face auziți într-un zgomot, într-o hărmălaie în care nimeni nu mai asculta pe nimeni. Încă de la început, Folk You! a însemnat și inconștiența de a crede într-o cauză de multe ori pierdută! Folk You! a fost, este și va fi (cât va mai fi) marea noastră provocare de suflet, muzică și poezie. Vă reamintesc că Folk You! nu este o înjurătură… oarecare! Nu este nici măcar una muzicală. Este, așa cum am mai spus, o trimitere la originile unei muzici de care am avut, avem și vom avea nevoie”, a declarat Marius Tucă, organizatorul festivalului.