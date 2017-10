Fanii LIBERTY PARADE au dat startul distracţiei!

Fanii LIBERTY PARADE au dat startul distracției!

Cea mai așteptată mega-petrecere de pe litoral, Liberty Parade va avea loc azi, pe 26 iulie, pe plaja Venus - Saturn. Fanii acestui eveniment au început să apară deja pe litoral, aducând cu ei și cheful de distracție pe ritmuri muzicale.Cel mai mare eveniment dance din țară are o tradiție de peste 10 ani, unde, an de an, vin oameni lipsiți de complexe, îmbrăcați în costume excentrice, cu frizuri ciudate și machiaj strident. Basul puternic al muzicii se amestecă cu zgomotul motoarelor și timp de peste 12 ore Liberty Parade Arena este încărcată cu o energie vibrantă.Dacă ai participat o singură dată la paradă, ai purtat o perucă în culorile curcubeului, ai dansat și cântat pe nisipul fierbinte, fii sigur că spiritul tău libertin va dori ca în fiecare vară să te întorci.