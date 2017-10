Fallout 3 candidează deja la „Game of the Year”

Bethesda Softworks a dat publicității noi artwork-uri din mult așteptatul role-playing game post-apocaliptic Fallout 3, potrivit hit.ro. Jocul este programat să apară în decursul acestui an, iar The Morning Call a nominalizat Fallout 3 drept „One Of 2008’s Most Intriguing Games”. Presa de specialitate se așteaptă ca Fallout 3 să lupte chiar pentru titlul de Game of the Year. Din prezentările anterioare făcute de către Pete Hines, producător executiv la Bethesda Softworks, în cadrul Games Convention 2007 din Leipzig, aflăm că jucătorul va intra în pielea personajului principal, care s-a născut în Vault 101. Sexul personajului este ales la începutul jocului, abilitățile sunt alese când personajul este încă un copil, iar la vârsta de 16 ani trebuie să facă analizele GOAT (Generalized Occupational Aptitude Test) pentru a defini principalele skill-uri. GOAT are loc într-un laborator de analize, echipat cu un robot medical multifuncțional. Ironic, tatăl personajului, a cărui voce îi aparține actorului Liam Neeson, te anunță că „cei mai mulți supraviețuiesc testului” și că „nu ar trebui să fie nicio problemă”.