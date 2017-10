Facebook renunţă la o setare esenţială!

Facebook renunță la o setare esențială!

Ştire online publicată Luni, 14 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Facebook a adus o modificare în panoul cu setări pentru confi-dențialitate, excluzând una dintre opțiunile ce permitea utilizatorilor să-și păstreze anonimitatea în cadrul rețelei ascunzând profilul de utilizator din lista cu rezultate la căutări. Cu foarte puține excep-ții, de acum oricine poate fi găsit pe Facebook apelând funcția Graph Search. Încă prezentă în lista cu setări de confidențialitate pentru o parte din utilizatori, opțiunea „Who can look up your Timeline by name?” va dispărea cu totul în săptămânile ce vor urma, iar odată cu ea și posibilitatea de a ne ascunde de privirile indiscrete ale angajatorilor sau altor persoane din afara listei de prieteni inte-resate de profilul pe Facebook. Dacă pentru utilizatorii ce nu o folo-seau eliminarea acestei setări din lista cu opțiuni nu are niciun efect se-sizabil, cei care o aveau activată vor primi un mesaj de înștiințare ce semna-lează modificarea făcută. Excep-tați din lista cu rezultate la căutări rămân utilizatorii ce nu au împlinit încă vârsta majoratului și per-soanele care se află deja în lista cu utilizatori ignorați a celui care inițiază căutarea. Din fericire, simpla prezență în lista cu rezul-tate nu garantează și accesul la informațiile conținute în acesta, excepție făcând doar postările publice care erau oricum vizibile pentru oricine. Pentru a limita și mai mult accesul conținut, utilizatorii pot folosi opțiunea „Review all posts and things you’re tagged in” prezentă în secțiunea „Privacy Settings” din meniul „Settings” al contului de utilizator, schimbând statutul postărilor publice cu una din opțiunile alternative.