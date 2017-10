Facebook modernizează butoanele Share şi Like

Facebook modernizează butoanele Share și Like

Ştire online publicată Luni, 11 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Poziționat la vedere pe aproape orice website, butonul Like este unul dintre elementele inconfundabile pe care le asociem cu rețeaua Facebook. Introdus pentru prima dată în anul 2010 și ajuns între timp să fie vizualizat în medie de 22 miliarde ori în fiecare zi, butonul Like este pe cale să fie modernizat, căpătând un aspect mai bine armonizat cu stilul vizual adoptat pentru restul rețelei. Introdusă înce-pând de astăzi, noua versiune a butoanelor Like și Share este realizată cu fundal albastru, pe care scrisul este imprimat cu font Helvetica. Efectul dorit este obținerea unui aspect mai puțin plat decât până acum și vizibilitate sporită în pagină. De altfel, potrivit testelor interne, noile butoane chiar sunt folosite mai des decât cele vechi. Celebra semnătură „thumbs up” va dispărea, fiind înlocuită cu logo-ul Facebook aplicat în partea stângă. În afară de adoptarea unui nou design, Facebook prezintă și un modul în care butoanele Share și Like sunt prezentate alăturat, introdus în speranța că mai multe website-uri vor alege să includă ambele butoane în pagină.