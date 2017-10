Facebook este utilizat de peste 300 de milioane de persoane

Ştire online publicată Joi, 17 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Site-ul de socializare Facebook generează mai multe venituri decât costurile sale și a ajuns la 300 de milioane de utilizatori în întreaga lume, a anunțat cofondatorul său, Mark Zu-ckerberg, pe blogul personal, informează AFP, citat de Hit.ro. Mark Zuckerberg a precizat că Facebook a reușit să înregistreze un „flux de lichidități pozitiv” în ultimul trimestru, ceea ce înseamnă că în prezent câștigă suficienți bani pentru a-și acoperi costurile operaționale. „La începutul acestui an am spus că ne așteptăm să înregistrăm un flux de lichidități pozitiv cândva în 2010, dar sunt bucuros să vă spun că am atins acest prag financiar în ultimul trimestru“, a anunțat Mark Zuckerberg, pe blogul personal. „Acest lucru este important pentru noi, deoarece pune Facebook în poziția de a fi un serviciu independent și solid pe termen lung“, a adăugat Zuckerberg. Anunțul Facebook este important, deoarece alte mari companii din sectorul internetului, precum Amazon, eBay, Google și Yahoo! nu au găsit încă modul în care pot transforma creșterea traficului în lichidități.