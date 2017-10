Fac sauna in tramvai

Ştire online publicată Vineri, 28 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Compania italiana QC Termemilano a realizat un vagon de tramvai echipat cu tot ce trebuie pentru o sauna ultramoderna. In Italia, la Milano, un centru de intretinere si frumusete si-a instalat in curte, pe o sina de cativa metri, un vagon de tramvai. Ce este si mai interesant este ca acesta a fost transformat in sauna. Vagonul a fost captusit cu lemn, scaunele au disparut, lasand loc unor bancute comode. Citeste mai departe...