Fabricile de oxigen din casă. Cele mai utile plante pentru purificarea aerului

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

După cum arată cercetarea, aerul din interior conține un număr mare de substanțe chimice nocive, cum ar fi benzenul, tricloretilena, amoniacul și multe altele, scrie casateca.roOamenii de știință de la NASA susțin că plantele comune de interior pot fi o armă valoroasă în lupta împotriva creșterii nivelului de poluare a aerului din interior. Unele dintre ele pot absorbi până la 85% din gazele potențial nocive, curățând aerul din interiorul locuințelor noastre, spațiile publice interioare și clădirile de birouri.Iată mai jos o listă cu plante pe care le poți crește în interiorul apartamentului sau al casei pentru a avea aer curat și pentru a scăpa de substanțele nocive care te înconjoară.Flamingo. Originară din zonele tropicale ale Americii Centrale și de Sud, Anthurium andraeanum sau floarea flamingo, este una dintre plantele care curăță aerul de xilen și toluen.Gerbera ajută la îndepărtarea agenților toxici precum benzenul, formaldehida și tricloretilena. Pune floarea într-un loc lumi-nos și las-o să-și facă treaba.Scindapsus sau Iedera diavolului este una dintre cele mai bune plante care cresc în umbră, dar te ajută să scapi de benzen și formaldehidă. Această plantă este una otrăvitoare, așa că nu o lăsa la îndemâna copiilor și nici în jurul animalelor de companie.Aglaonema nu are nevoie de prea multă lumină pentru a se dezvolta, dar are nevoie de umezeală. S-a dovedit a fi foarte eficientă în filtrarea benzenului și a formaldehidei. Sucul și fructele acestei plante sunt toxice.Chlorophytum sau planta păianjen purifică și ea aerul din casă, și foarte mulți aleg să-și împrospăteze aerul cu ajutorul ei. Și nu arată doar bine; s-a dovedit că aceasta îndepărtează benzenul, formaldehida, monoxidul de carbon și xilenul. În plus, este inofensivă pentru copii și animale.Iedera este o alegere bună pentru că nu are nevoie de prea multă lumină. Aceasta absoarbe benzenul, monoxidul de carbon, formaldehida și tricloretilena. Aceasta mai ajută și la eliminarea alergenilor.