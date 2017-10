Extravacanza te premiază pentru orice doză reciclată pe litoral

Campania Extravacanza se va desfășura pe toată durata lunii iulie, în Mamaia, și are scopul exclusiv de informare și conștientizare a oamenilor aflați pe plajă, cu privire la importanța colectării și reciclării dozelor din aluminiu. Campania, organizată de asociația Alucro, se va desfășura în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Turiștii sunt recompensați cu o doză de suc, bere sau energizant pentru 10 doze goale aduse la corturile amplasate pe plaja Cleopatra din stațiunea Mamaia.„Pentru al cincilea an consecutiv, organizăm campanii de informare și conștientizare a turiștilor cu privire la importanța colectării și reciclării dozelor din aluminiu asupra mediului înconjurător. Prin această inițiativă, se dorește promovarea reciclării dozelor, contribuind totodată la protejarea mediului înconjurător, economisirea resurselor și energiei, în beneficiul nostru și al generațiilor viitoare”, declară Adina Magsi, director general, Asociația Alucro.Tot în cadrul acestei campanii, se organizează diverse activități și jocuri pentru toate vârstele, iar pentru cei care vor înscrie cât mai multe goluri la poarta gonflabilă Every Can Counts, vor fi pregătite și câteva premii.