Evreii de pretutindeni celebrează Sărbătoarea Corturilor

Ştire online publicată Luni, 20 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În zilele de 18, 19 și 20 septembrie evreii celebrează Sărbătoarea Corturilor, eveniment care atestă relevanța istorică pe care peregrinarea acestora în deșert, vreme de 40 de ani, o are pentru acest popor. În acele timpuri, evreii locuiau în corturi. Potrivit www.calendarintercultural.ro, „celebrarea sărbătorii implică obligația de a locui în colibele în care Moise și Evreii au trăit când au cutreierat deșertul înainte de a ajunge în Canaan/Tărâmul Făgăduinței”. Colibele erau confecționate din crengi, fiind ușor de asamblat și desfăcut. La momentul actual, aceste corturi au caracter provizoriu și sunt improvizate fie în curți, fie pe balcoane sau terase, în ideea de a retrăi momente din viața strămoșilor evrei. O condiție sine qua non în contextul acestui obicei este aceea ca acoperișul cortului să fie cât mai subțire, astfel încât cerul înstelat să se poată vedea prin el. Tocmai de aceea nu trebuie ca un cort să fie poziționat sub un tavan sau sub un alt acoperiș. În prima și ultima zi a Sărbătorii Corturilor respectarea regulilor religioase se impune cu strictețe. În acest sens, bărbatul are obligația de a mânca și de a dormi în cort, femeia putând să opteze din acest punct de vedere. Potrivit www.calendarintercultural.ro, toate mesele trebuie să fie servite în cort, iar în timpul mesei trebuie rostită o binecuvântare specială. Principalele teme care guvernează Sărbătoarea Corturilor sunt: exprimarea recunoștinței față de recolta din anul precedent, rugăciunea pentru ploaie, sfârșitul perioadei Marilor Sărbători și semnificația cortului pentru evrei. Cu această ocazie, patru specii de plante, anume palmier, lămâi, salcie și mirt, trebuie să fie agitate în diferitele momente ale liturghiei, potrivit poruncii biblice de a veseli fața Domnului.