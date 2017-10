Evreii celebrează mâine venirea primăverii

Ştire online publicată Luni, 09 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Mâine, evreii sărbătoresc „Noul An al Pomilor”. La această dată - 15 Șevat conform Calendarului Evreiesc - se celebrează Noul An al Pomilor sau „Tu B’Shvat” care este, potrivit tradiției, o sărbătoare a copiilor, după cum se menționează în Calendarul Intercultural realizat de Departamentul pentru Relații Interetnice cu sprijinul Institutului Intercultural Timișoara. În Biblie nu e menționată această zi, totuși se pare că ea are o origine străveche: era data când începea sădirea copacilor în Canaan, deci o dată a agricultorului. Țăranul Evreu era mișcat de înnoirea firii și mulțumea lui Dumnezeu că-i pregătește din nou cele trebuincioase vieții. În această zi se obișnuiește să se mănânce din cele șapte specii tradiționale de plante: grâu, secară, struguri, smochine, curmale, rodii și măsline și se obișnuiește să se planteze pomi. Printre copacii care au semnificație deosebită este migdalul. Acesta este primul copac care înflorește și anunță începutul primăverii. Tradiția Evreiască este strâns legată de natură, de mediu și mai ales de arbori. Tora (primele cinci cărți din Biblie) afirmă, totodată, că în această zi dacă e război este interzisă tăierea copacilor aflați pe teritoriul dușman.