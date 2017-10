Evoluţia bebeluşului în primul an de viaţă

Evoluția bebelușului în primul an de viață

Pentru o dezvoltare armonioasă a bebelușului dumneavoastră trebuie să adoptați un stil de viață sănătos, să-i oferiți produse alimentare sănătoase, cât mai naturale și cu moderație. Nu trebuie să uitați că alimentația din primii doi ani de viață ai copilului reprezintă alimentația adultului de mai târziu. Ca repere pentru dezvoltarea în înălțime, dr. Marian Fâșie, medic primar pediatru în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a precizat că înălțimea este influențată de cea a părinților. „Înăl-țimea părinților e genetic imprimată copilului. De regulă, înălțimea bebelușului va fi media înălțimii părinților”, a explicat medicul pediatru. În ceea ce privește luarea în greutate, dr. Marian Fâșie ne-a făcut următoarea schemă în care ar trebui să se încadreze bebele: „În prima lună, bebelușul ar trebui să ia în greutate 500 de grame. În următoarele trei luni, greutatea micuțului ar trebui să crească, în medie, cu 750 de grame pe lună. În lunile cinci - șase - șapte - opt, greutatea bebelușului trebuie să crească, lunar, cu 500 de grame și în următoarele patru luni, până la un an, cu 250 de grame pe lună”. Două porții de cereale cu lapte pe zi În cazul în care micuțul dumneavoastră nu a respectat schema recomandată de medic, nu trebuie să vă speriați. Potrivit specialistului, „Dacă ia mai mult în greutate, părintele trebuie să reducă din cantitatea de cereale cu lapte pe care o oferă zilnic. Dacă este prea slab, părintele trebuie să crească porțiile de cereale cu lapte”. În mod normal, o masă sau două pe zi trebuie să conțină cereale cu lapte la bebeluși, a mai spus specialistul. În ceea ce privește dezvoltarea psihomotorie, la trei luni, bebelușul trebuie să-și poată ține capul, iar la șase luni, să stea în funduleț. La nouă luni, micuțul ar trebui să stea sprijinit în picioare, iar la un an - să meargă. „Deși nu este o regulă, am remarcat faptul că fetițele merg și vorbesc mai repede decât băiețeii”, a adăugat medicul. Indicațiile date de medic nu sunt o regulă standard, ci este doar un reper. Nici nu trebuie să puneți zilnic copilul pe cântar pentru a vedea cum s-a dezvoltat.