Europa a autorizat aparatul auditiv implantat în dinte

Ştire online publicată Vineri, 18 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou dispozitiv auditiv care transmite sunetele prin vibratii in maxilar, a fost aprobat in Europa. Dispozitivil, numit SoundBite, directioneaza sunetul prin maxilar catre urechea interna. El este plasat pe unul din molarii de sus si trebuie modelat special pentru fiecare pacient in parte. Institutul National Regal pentru Persoanele Surde (RNID) a avertizat totusi ca acest dispozitiv nu este potrivit pentru toate persoanele cu handicap auditiv. Fata de dispozitivele conventionale auditive care folosesc canalizarea aerului pentru a creste volumul si puterea sunetului catre urechea interna, SoundBite foloseste o alta metoda de transmitere a vibratiilor prin oase. Acesta este dotat cu un set de mini microfoane, plasate in spatele urechii, care preiau sunetul si ii anuleaza zgomotul de fond, transmitand semnalul catre dispozitivul montat pe dinte, folosind tehnologia wireless. Citeste mai departe...