Euro-candidaţii de la malul mării, adevărate enigme pentru constănţeni

Euro-candidații de la malul mării, adevărate enigme pentru constănțeni

Alegerile euro parlamentare se apropie cu pași repezi. Numai mâine nu-i poimâine și ne trezim din nou cu alegeri, candidați și campanii electorale pe cap. Cursa înarmărilor pentru testul euro parlamentar a început deja, fiecare formațiune scoțându-și în față spuma, cu gândul la marea lovitură. Cu toate acestea, candidații de la malul mării pentru Parlamentul European sunt, în mare parte, o adevărată enigmă pentru constănțeni. Oameni consideră că șansele lor sunt minime, deoarece nu s-au remarcat, până acum, prin nicio acțiune. Elena P., 68 ani, consideră că alegerile euro parlamentare vor mai schimba situația din țară. „Sunt foarte bune. Consider că sunt necesare pentru îmbunătățirea nivelului de trai. Din moment ce suntem în Uniunea Europeană trebuie să avem o delegație care să ne reprezinte interesele. Numele candidaților constănțeni nu îmi sunt cunoscute”. Constantin Crăciun, 60 ani, crede că ar fi bine să se acorde mai multă importanță subiectelor privind UE. „Mass-media trebuie să dea publicității numele candidaților ca să îi auzim, să organizeze emisiuni și să ne explice ce rol are fiecare comisie. Populația este interesată să știe ce are pe masă și dacă va fi bine. Rahău mi se pare persoana cea mai cunoscută dintre toți candidații. În Parlamentul European trebuie să ai cunoștințe în toate domeniile. Avem nevoie de personalități deștepte, cu un curriculum vitae de invidiat. Dacă nu s-au afirmat până acum, nu știu în ce măsură ne pot reprezenta“, a continuat Constantin. Mariana Popescu, 62 ani, spune că delegații constănțeni pentru alegerile euro parlamentare trebuie să ne reprezinte cu cinste. „Avem nevoie de competență și de experiență. Am auzit doar de Manole și de Rahău. Am tot respectul pentru tineri, dar nu cred că delegatul PD, Adrian Manole, are șanse. Mai are nevoie de practică și experiență. În ceea ce îl privește pe Rahău cred că poate câștiga, mai ales că este cunoscut și are experiența necesară pentru o responsabilitate atât de mare. În capitală, PNL și PD pot obține votul de încredere. De cealaltă parte, PSD poate surprinde mai ales prin ultimele acțiuni care au vizat majorarea pensiilor. Consider că oamenii nu au cunoștințe, deoarece nu se mediatizează suficient. De aceea nu știm ce cultură, experiență au candidații. Politicienii care au realizat ceva pot face o impresie bună”. Mihaela Balea, 21 ani, recunoaște că nu a auzit care sunt candidații constănțeni pentru alegerile euro-parlamentare. A auzit, totuși, de numele lui Rahău și a Marianei Bandi (ambii PRM), sau de Laura Stroe (PNG), dar nu știa că ei sunt propuși de partidele constănțene pentru Parlamentul European. „Nu știu ce șanse au ceilalți, pentru că nu sunt așa de cunoscuți. Nu duc lipsă de experiență cu siguranță, dar nu au realizat nimic concret care să îi propulseze. Mariana Bandi are șanse, pentru că mi se pare o femeie dezinvoltă care știe ce vrea“, a subliniat tânăra. Partidele constănțene și-au stabilit candidații pentru alegerile euro parlamentare. PSD va fi reprezentat de Cristina Dumitrache, în timp ce Laura Stroe a fost aleasa PNG. Marius Enache și Mariana Mircea au fost desemnați de PNL, în timp ce Adrian Manole și Senol Zevri vor candida din partea PD. Pentru PRM s-au înscris Dan Nicolae Rahău și Mariana Bandi.Alegerile euro parlamentare se apropie cu pași repezi. Numai mâine nu-i poimâine și ne trezim din nou cu alegeri, candidați și campanii electorale pe cap. Cursa înarmărilor pentru testul euro parlamentar a început deja, fiecare formațiune scoțându-și în față spuma, cu gândul la marea lovitură. Cu toate acestea, candidații de la malul mării pentru Parlamentul European sunt, în mare parte, o adevărată enigmă pentru constănțeni. Oameni consideră că șansele lor sunt minime, deoarece nu s-au remarcat, până acum, prin nicio acțiune. Elena P., 68 ani, consideră că alegerile euro parlamentare vor mai schimba situația din țară. „Sunt foarte bune. Consider că sunt necesare pentru îmbunătățirea nivelului de trai. Din moment ce suntem în Uniunea Europeană trebuie să avem o delegație care să ne reprezinte interesele. Numele candidaților constănțeni nu îmi sunt cunoscute”. Constantin Crăciun, 60 ani, crede că ar fi bine să se acorde mai multă importanță subiectelor privind UE. „Mass-media trebuie să dea publicității numele candidaților ca să îi auzim, să organizeze emisiuni și să ne explice ce rol are fiecare comisie. Populația este interesată să știe ce are pe masă și dacă va fi bine. Rahău mi se pare persoana cea mai cunoscută dintre toți candidații. În Parlamentul European trebuie să ai cunoștințe în toate domeniile. Avem nevoie de personalități deștepte, cu un curriculum vitae de invidiat. Dacă nu s-au afirmat până acum, nu știu în ce măsură ne pot reprezenta“, a continuat Constantin. Mariana Popescu, 62 ani, spune că delegații constănțeni pentru alegerile euro parlamentare trebuie să ne reprezinte cu cinste. „Avem nevoie de competență și de experiență. Am auzit doar de Manole și de Rahău. Am tot respectul pentru tineri, dar nu cred că delegatul PD, Adrian Manole, are șanse. Mai are nevoie de practică și experiență. În ceea ce îl privește pe Rahău cred că poate câștiga, mai ales că este cunoscut și are experiența necesară pentru o responsabilitate atât de mare. În capitală, PNL și PD pot obține votul de încredere. De cealaltă parte, PSD poate surprinde mai ales prin ultimele acțiuni care au vizat majorarea pensiilor. Consider că oamenii nu au cunoștințe, deoarece nu se mediatizează suficient. De aceea nu știm ce cultură, experiență au candidații. Politicienii care au realizat ceva pot face o impresie bună”. Mihaela Balea, 21 ani, recunoaște că nu a auzit care sunt candidații constănțeni pentru alegerile euro-parlamentare. A auzit, totuși, de numele lui Rahău și a Marianei Bandi (ambii PRM), sau de Laura Stroe (PNG), dar nu știa că ei sunt propuși de partidele constănțene pentru Parlamentul European. „Nu știu ce șanse au ceilalți, pentru că nu sunt așa de cunoscuți. Nu duc lipsă de experiență cu siguranță, dar nu au realizat nimic concret care să îi propulseze. Mariana Bandi are șanse, pentru că mi se pare o femeie dezinvoltă care știe ce vrea“, a subliniat tânăra. Partidele constănțene și-au stabilit candidații pentru alegerile euro parlamentare. PSD va fi reprezentat de Cristina Dumitrache, în timp ce Laura Stroe a fost aleasa PNG. Marius Enache și Mariana Mircea au fost desemnați de PNL, în timp ce Adrian Manole și Senol Zevri vor candida din partea PD. Pentru PRM s-au înscris Dan Nicolae Rahău și Mariana Bandi.