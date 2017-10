Eu ce mai pap azi?

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ciorbă specială pentru copiii care au împlinit 1 an. Ingrediente: jumătate kilogram carne de vacă, zarzavat pentru supă (morcovi, pătrunjel, țelină, ceapă, ardei gras etc), 2 linguri de orez, 1 ou, zeama de la o lămâie, sare. Mod de preparare: Taie carne în bucățele și pune-o la fiert în doi litri de apă. Spumează și adaugă zarzavatul de supă întreg. După ce zarzavatul a fiert, strecoară supa. Lasă carnea în supă, dar scoate zarzavatul (îl poți folosi la o garnitură). Adaugă orezul și lasă-l să fiarbă în supă. Ciorba grecească se drege cu ou bătut și zeamă de lămâie. Sugestie: ca să nu iasă așa-numitele "zdrențe", separă albușul de gălbenuș și freacă numai gălbenușul, adăugând, treptat, șase linguri de ciorbă. Toarnă-l în ciorbă și amestecă. Este o ciorbă foarte bună pentru toți copiii, dar și pentru cei care abia au împlinit 1 an.