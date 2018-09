Eşti începător pe banda de alergare? Iată un antrenament ideal!

Ești începător pe banda de alergare? Iată un antrenament ideal!

Atat aspectul corpului, cat si starea generala de sanatate sunt doua dintre cele mai importante obiective pe care le urmarim in viata de zi cu zi. Fie ca vrei sa te debarasezi de cateva kilograme in exces sau doresti sa tonifici musculatura si sa modelezi anumite parti ale corpului tau, una dintre solutiile pe care sigur le-ai luat in calcul este banda de alergare.Lipsa timpului este una dintre problemele cu care se confrunta majoritatea persoanelor din mediul urban, iar antrenamentele pe o banda alergare pot fi efectuate cu usurinta chiar in confortul propriei locuinte, castigand timp pretios. Un astfel de aparat fitness iti pune la dispozitie o multitudine de programe de antrenament orientate dupa obiectiv, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara. Pentru a grabi procesul de tonifiere sau slabire, va trebui sa iti modifici corespunzator regimul alimentar si sa folosesti cat mai des banda de alergare – ideal 30 de minute in fiecare zi.Cand urmaresti cele mai bune rezultate si iti impui obiective inalte, una dintre provocari este de a pastra entuziasmul pe banda de alergare. Odata ce corpul tau s-a obisnuit cu o anumita rutina, rezultatele vor intarzia sa apara. Astfel, pentru a continua panta ascendenta catre telurile pe care ti le-ai impus, o recomandare foarte buna ar fi sa alternezi antrenamentele sau chiar exercitiile dintr-un antrenament. Nu trebuie sa astepti pana simti ca te cuprinde monotonia, ci poti incepe un program cu exercitii variate imediat ce ai montat banda.Pentru persoanele care sunt la inceput, sprinturile puternice, intrerupte si reluate de mai multe ori pot descuraja activitatile sportive, iar parerea ta despre banda de alergare se va schimba total. Pentru a evita aceasta situatie neplacuta, poti recurge la cele mai populare tipuri de antrenament – cele de genul HIIT sau Tabata – care imbina intervale de efort variabil pentru a-ti solicita corpul in mod eficient. Astfel, daca vrei sa-ti creezi un obicei sanatos prin alergarea zilnica si doresti sa dezvolti un program de exercitii potrivit pentru conditia ta fizica, o idee potrivita ar fi sa incepi cu antrenamente care alterneaza mersul rapid si alergarea usoara. In randurile de mai jos vei gasi un program interesant ce-ti va oferi un rezultat foarte bun: urmand indicatiile, vei reusi sa arzi circa 300 de calorii pe sedinta.Inclina banda la un grad (sau prima pozitie) pentru a simula conditiile de rezistenta din realitate si incepe prin a face o incalzire de 5 minute la o viteza de 4,5 km/h, apoi urmeaza rutina de mai jos:- 2 minute la 6,5 km/h;- 2 minute la 8 km/h.Repeta aceste serii de 12 ori si incheie cu 5 minute de revenire prin mers alert la 4,5 km/h si 2-3 minute de stretching. Timpul total alocat acestui antrenament pe banda de alergare este de aproximativ o ora, iar caloriile consumate la sfarsitul programului se situeaza in jurul valorii de 300. In cazul in care nu doresti sau nu iti permiti sa petreci toate cele 60 de minute pe banda de alergare, poti sa modifici numarul de serii, insa in niciun caz sa nu excluzi cele 5 minute alocate incalzirii, respectiv revenirii. Aceste etape sunt foarte importante pentru a evita accidentarile, asadar tine intotdeauna cont de ele!Daca vrei sa alegi o banda potrivita stilului tau dintr-o gama variata de aparate fitness, intra pe Sport-Mag.ro si profita acum de reducerile de sezon! Impune-ti obiective de greutate corporala, aspect fizic ori rezistenta la efort sau doar asigura-ti necesarul zilnic de sport cu un mers alert pe banda de alergare.