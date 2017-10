Este un singur copil îndeajuns?

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Orice cuplu care are deja un copil, când acesta depășește vârsta de 1 an, începe să se întrebe sau să primească întrebări despre al doilea copil. Întrebarea depășește repede stadiul ei de simplă întrebare, ajungând o adevărată dilemă, care absoarbe gândurile și emoțiile părinților. Așa că, este oare un singur copil îndeajuns?Ceea ce trebuie să facem mai întâi este să definim ce înseamnă „îndeajuns”, pentru că fiecare familie este diferită. Așa că nu va fi de mirare ca un cuplu care are un prim copil foarte dificil va spune că acel copil le este de ajuns și că nu le trebuie și al doilea.Pe de altă parte, neajunsurile financiare pot și ele să determine această limită. Apariția unui alt copil, deși implică mai puține costuri financiare, pentru că aveți deja o parte din obiectele necesare, presupune totuși cheltuieli în plus, pe lângă cele destinate primului copil.Există și cupluri care nu caută un motiv în acest sens, care, pur și simplu, știu că un copil este tot ceea ce au nevoie. Nu caută scuze, nu caută să explice nimănui această decizie, sunt doar împăcați în acest sens, fericiți și mulțumiți cu familia lor.