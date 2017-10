Este copilul pregătit să stea singur acasă?

Dacă nu îți permiți o bonă care să-l supravegheze pe cel mic sau nu ai vreo vecină de încredere la care să poți apela, singura soluție rămâne cheia atârnată de gât. Este însă copilul pregătit să stea singur acasă?Fără doar și poate, această decizie este foarte greu de luat, cu atât mai mult cu cât nimeni nu dispune de formula magică de a determina că micuțul este pregătit să rămână acasă nesupravegheat. Fiind o situație de forță majoră, părinții au obligația să facă totul pentru a-l feri pe cât posibil de pericole. Iar pentru asta, trebuie să evalueze, prin mijloacele specifice recomandate de specialiști, ceea ce presupune gradul de maturitate al copilului.Întrebări – cheieUrmare studiilor psihologice pe această temă, psihologul Alina Pandrea ne-a explicat că s-a ajuns la concluzia că înainte de a-și lăsa copilul singur acasă, părinții trebuie să aibă răspunsuri clare la următoarele întrebări:1. Știe micuțul numărul de telefon al familiei și adresa de acasă? E în stare să formeze un număr de telefon și să răspundă la apel?2. Este capabil să ofere informații certe despre preocupările lui din ziua respectivă? Mai exact, dacă poate explica cu lux de amănunte ce a făcut la grădiniță sau la școală, astfel încât să fie înțeles?3. Dacă izbucnește un incendiu, știe ce să facă? Are capacitatea de a-și acorda primele îngrijiri dacă se rănește? Are idee cum să proce-deze dacă bat la ușă persoane necunoscute?4. Știe să formeze numerele telefonice de urgență?5. Pricepe și urmează întocmai sfaturile și instrucțiunile primite? Poate reține regulile stabilite privind statul singur acasă?Părerea copilului conteazăÎn niciun caz copilul nu trebuie pus în fața faptului împlinit, chiar dacă trebuie să stea singur doar câteva ore. Potrivit psihologului, el trebuie întrebat dacă îi este frică să rămână singur, iar părinții să fie siguri că nu se sperie de zgomote puternice sau de întuneric. De asemenea, să fie convinși că se adaptează unei situații noi și este capabil să aleagă varianta care să-l scoată din încurcătură. În plus, dacă mai are frați, este foarte important cât de bine se înțeleg, dacă găsesc formule constructive de joacă sau cum își rezolvă conflicte-le, pașnic sau se lasă cu… scântei?Și la fel de important, părinții n-ar trebui să opteze pentru lăsarea copilului singur acasă dacă nu sunt ferm convinși că poate avea grijă de cheile locuinței. Cât privește răspunsurile la întrebările de mai sus, dacă sunt neliniștitoare, asta nu înseamnă neapărat că cel mic nu va face față situației. Mai degrabă părinții trebuie să insiste până când sunt pe deplin mulțumiți de răspunsuri, apoi să facă un test prealabil, în sensul de a-l lăsa fără supraveghere, pentru început, circa jumătate de oră.Important! Dincolo de aceste… instrucțiuni, lista cu numerele de telefon ale celor pe care copilul îi poate contacta la nevoie trebuie să fie la îndemâna lui. De asemenea, cel mic trebuie informat unde se află părinții și cât timp o să lipsească, iar dacă a dovedit că și-a respectat cu strictețe regulile, trebuie lăudat și recompensat cu un cadou simbolic.