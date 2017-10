Escapadă în doi de Valentine’s Day

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Romantici sau nu, sărbătoarea americană care celebrează iubirea, Valentine’s Day, nu trece neobservată nici la români. Anul acesta, Ziua Îndrăgostiților pică într-o zi de luni, însă poate fi un pretext bun pentru a marca iubirea și, de ce nu, pentru a petrece un weekend prelungit sau o săptămână relaxantă, într-un loc special alături de persoana iubită. Și pentru că de cele mai multe ori femeile sunt cele care născocesc tot felul de idei când vine vorba de momente romantice în cuplu, bărbații nu se pot lăsa mai prejos. Aceștia pot opta pentru una din ofertele turistice externe, în cazul în care doresc ca surpriza lor de Valentine’s Day să fie una memorabilă. Bineînțeles că iubirea poate fi sărbătorită în orice zi și în orice moment. Câteva „ingrediente” în plus nu strică niciodată, mai ales pentru cei care doreau de mult să ajungă într-o locație de vis, un oraș turistic sau o simplă escapadă. Primii pași spre destinația perfectă Foarte important, când alegi destinația turistică de Ziua Îndrăgostiților, este bugetul. Odată ce ai stabilit care este bugetul, poți începe căutarea unei destinații potrivite pentru această ocazie. Și pentru ca surpriza să fie și mai mare, ai grijă ca persoana iubită să nu afle prea multe detalii despre „cadou”. Următorul pas este să știi exact câte zile libere puteți să alocați ieșirii. Tot ce mai trebuie e să stabiliți destinația, iar apoi să vă faceți bagajul. Destinații europene de Valentine’s Day Sunt câteva orașe sau locații în care aproape orice îndrăgostit își dorește să ajungă. Primul pe listă, romanticul Paris. Ofertele spre Paris în această perioadă sunt destul de multe și diverse. Îți trebuie doar puțină răbdare ca să alegi cea mai convenabilă variantă. Dacă nu aveți un buget generos pentru un hotel foarte luxos, ofertele pentru hoteluri de două stele încep de la 150 de euro, în care transportul este inclus. O altă destinație romantică des întâlnită în preferințele îndrăgostiților, condimentată cu puțin mister, dar la fel de potrivită pentru Valentine’s Day, este Veneția. Pentru trei nopți de cazare și transport inclus plătești în jur de 300 de euro de persoană. Partea cea mai frumoasă în Veneția este că în această perioadă are loc și carnavalul specific locului. Deci, măști, costume elegante, gon-dole, romanticism... ce-ți mai poți dori? Însă, dacă tu și persoana iubită vreți să vă și distrați, nu doar să vă plimbați pe străduțe, să petreceți timpul altfel, atunci Londra este metropola potrivită pentru escapada de Valentine’s Day. Prețurile sunt destul de atractive și încep de la aproxi-mativ 180 de euro, cu transport inclus. Partea bună în Londra este că mai ai ocazia de a prinde și perioada reducerilor. Așa că, dacă nu ai chef de activități romantice, poți merge la shopping. Iubire într-o locație exotică Insula iubirii - Cipru își deschide „porțile“ distracției unde îi invită pe turiști la Carnaval și Valentine’s Day în Limassol. Grandiosul Carnaval desfășurat în centrul vechi al orașului Limassol, nu este decât o ocazie de a cunoaște tradițiile și voia bună a localnicilor! În fiecare seară au loc evenimente live, muzică, cântece și dans toată noaptea pe străzile orașului. Carnavalul are loc în perioda 24 februarie - 6 martie 2011, însă nu trebuie ratată nici marea paradă din data de 6 martie! Astfel, prețurile la un hotel de patru stele sunt de aproximativ 230 de euro de persoană pentru trei nopți de cazare în cameră dublă, cu mic dejun și avion incluse. Nicoleta BUJOR