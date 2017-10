Energie solară la purtător, cu doar 600 dolari

Cum ar fi să-ți utilezi casa cu panouri solare mici și ieftine, care se leagă la o priză și încep să producă energie? În 2011, un start-up din Seattle (SUA) va lansa pe piață astfel de mini-panouri solare, pentru locuințe și IMM-uri, la 600 dolari bucata. Produsul este diferit pentru că are un sistem de protecție a circuitelor electrice deja integrat și nu are nevoie de un panou de control, putând fi legat la orice priză din casă, spune Chad Maglaque, directorul companiei Clarian Power. „În prezent, energia regenerabilă este foarte scumpă pentru clasa de mijloc. Sistemele complete costă între 20.000 și 30.000 dolari. Poți deveni eco și cu 12.000 - 13.000 dolari, însă nu este de ajuns. Totuși, mulți proprietari ar vrea să treacă la «verde», să-și micșoreze nota de plată la energie. Din păcate, nu își permit. Așa că am realizat aceste panouri solare, care vor fi disponibile în magazinele de profil și care vor putea fi montate imediat, fără a fi nevoie de un grup întreg de meșteri”, spune Maglaque, citat de CNN Tech. Ba mai mult, Clarian Power lucrează și la un model de turbină eoliană, care să funcționeze pe baza aceluiași principiu al simplității. Panourile și turbinele pot fi setate în mai puțin de două ore și produc energie indiferent de locul în care sunt așezate - acoperiș, grădină, terasă. „La sistemele solare clasice ai nevoie de 20 - 30 de panouri, așa că singurul loc în care le poți monta este acoperișul. Panourile noastre pot fi puse oriunde este mai mult spațiu și nu costă decât 600 - 800 dolari bucata. În plus, nu trebuie să plătești montajul, care costă între 5.000 și 8.000 dolari, în cazul instalațiilor convenționale, bani pe care trebuie să-i recuperezi apoi tot din facturi, motiv pentru care durata de amortizare a investiției crește substanțial”, spune directorul Clarian Power. O soluție portabilă, pentru chiriași Prețul ar putea fi și mai mic pe viitor, pe măsură ce panourile solare devin populare. În SUA, proprietarii de case au parte și de reduceri și subvenții de la stat, când folosesc energii regenerabile. Spre exemplu, un panou solar de 800 dolari ar putea fi cumpărat cu cel mult de 200 dolari, luând în calcul reducerea de 30% (240 dolari) pentru taxe și bonusul de doi dolari/watt (400 dolari) acordat în state „verzi”, cum ar fi California. Un sistem mediu, format din două - trei panouri, va costa între 1.800 și 2.400 dolari, însă este modular și poate fi montat progresiv. Practic, poți începe cu un singur panou, de 200 W, și apoi, în funcție de necesități, poți adăuga alte panouri. Producția începe în această toamnă, panourile urmând să fie disponibile pe piață în primăvara lui 2011. Turbinele eoliene vor putea fi comandate din toamna anului viitor. „Avantajul principal al unui astfel de panou este portabilitatea. Dacă te muți într-o altă casă, îl poți lua cu tine. De aceea, ne așteptăm ca mulți dintre clienții noștri să fie chiriași. Marea problemă a unui sistem solar de 30.000 dolari este că se amortizează în 15-20 ani. Niciodată nu ai garanția că vei sta în acea casă atât de mult timp”, mai spune Maglaque. Investiția se recuperează în mai puțin de patru ani Panoul solar este o soluție de tip „Energie la purtător”, pachetul conținând instalația propriu-zisă, convertorul, suportul și un receptor Wi-Fi, care permite utilizatorilor să monitorizeze pe calculator producția de energie verde. Cu tot cu reduceri și subvenții, investiția într-o instalație cu trei panouri poate fi recuperată în mai puțin de patru ani, ba chiar mai repede, acolo unde costurile energiei electrice sunt mari. Costurile efective sunt de 3,5 - 4 dolari/Watt, față de 5 - 6 dolari/Watt, în cazul sistemelor convenționale. „Un panou produce 30 - 40 kW pe lună, ceea ce înseamnă economii de circa 50 dolari/an, adică tot consumul becurilor. Cu două sau trei panouri, economiile sunt mai mari, putând acoperi consumul electrocasnicelor”, explică directorul Clarian Power. Panoul nu poate genera energie fără o rețea electrică funcțională, iar convertorul este limitat la 1.000 W, pentru a nu supraîncărca rețeaua.