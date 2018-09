Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța

Elevii Colegiului de Arte "Regina Maria" îl aduc pe "Hamlet" pe scenă

Sunteți în concediu și nu știți unde să mai mergeți? Ne permitem să vă facem o sugestie. Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța (FITIC) vă așteaptă toată săptămâna la teatru, dar și la film. Locațiile sunt sediul Teatrului de Stat și Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin“. De asemenea, spațiul „AICI“, creat de trupa cu același nume în Parcul Arheologic, vă invită la o pauză binemeritată.Din programul de ieri, amintim prestația de excepție a trupei de teatru „Godot Cafe”, care a prezentat publicului piesa „Sub pragul de sus”. Spectatorii au urmărit, cu sufletul la gură, călătoria fabuloasă a unui bibliotecar olandez, pe urmele unui personaj mitologic. Într-o carte returnată cu 113 ani mai târziu, ceea ce înseamnă în primul rând o amendă astronomică, un bibliotecar olandez găsește un bilet de curățătorie strecurat între pagini ca semn de carte.Această descoperire neobișnuită îl intrigă la culme și îl convinge să plece într-o călătorie fabuloasă în jurul lumii, din Olanda până la Londra, în China, în America și Australia, chiar până în Insula Paștelui, în căutarea personajului straniu căruia i-a trebuit mai mult de o viață de om să returneze un ghid de călătorie împrumutat. Fiecare „dovadă” pe care o găsește pe parcurs nu face decât să adâncească misterul, iar toate indiciile duc către un personaj mitologic, a cărui existență nu a fost niciodată dovedită până astăzi.Astăzi, de la ora 10.00, la Teatrul de Stat se va juca piesa „Hamlet”, în interpretarea trupei „Paradigme” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”. Urmează Eugen Curelici, de la Universitatea de Vest Timișoara, iar de la ora 14.00, toată lumea este invitată la vals, alături de Teatrul „Geneza Art” din Chișinău. De la ora 18.00, veți putea afla „Totul despre femei”, cu actorii Teatrului „Arte dell Anima”, iar două ore mai târziu, puteți viziona „Creditul”, la Centrul „Jean Constantin”. La ora 21.00, vin și „Dacii” lui Sergiu Nicolaescu, dar pe parcursul întregii zile vor avea loc multe alte activități și workshop-uri.★ ★ ★Cea de-a treia ediție FITIC se va desfășura până pe 8 septembrie și va avea alături două festivaluri care vă propun noi provocări: Seathre Fest și CIFF (Constanța International Film Fest). Seathre Fest s-a alăturat Festivalului Internațional de Teatru Independent de la Constanța, desfășurându-se din acest an în cadrul FITIC, pe structura care l-a consacrat în întreaga țară. Astfel, la acest concurs participă trupe de liceeni din toată țara.CIFF, adică filmul independent, este o nouă secțiune care a venit să întregească conceptul FITIC. Astfel, începând din acest an, filmul independent va însoți teatrul independent, deoarece libertatea se regăsește în toate formele de artă, iar în peisajul urban constănțean a apărut o nouă sală dedicată cinematografiei. Secțiunile care vor fi premiate sunt: lungmetraj, scurtmetraj, documentar.În afara filmelor ce vor participa la secțiunile în concurs, vor fi prezentate publicului și scurtmetrajele premiate la Festivalul Național de Scurtmetraje pentru Liceeni FILMmic, a XII-a ediție, organizat de Liceul „Traian” din Constanța. Din 2019, și acest festival se va alătura FITIC, urmând a fi creată o nouă secțiune în concurs. De asemenea, în OFF, veți putea urmări filme consacrate, regizate de cei mai îndrăgiți regizori români.