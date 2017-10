Elena Băsescu vizează o funcţie în organizaţia de tineret a PD

Elena Băsescu vizează o funcție în organizația de tineret a PD

Ştire online publicată Vineri, 31 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Băsescu a declarat ieri, la Costinești, la școala de vară a femeilor democrate, că vizează una dintre funcțiile de conducere în organizația de tineret a partidului, precizând că nu pe cea de președinte. Prezentă la Costinești, Elena Băsescu a afirmat că va candida pentru una din funcțiile de conducere ale organizației de tineret a PD, la alegerile care vor avea loc în această toamnă. Ea a precizat că nu vizează funcția de președinte, ci pe cea de președinte executiv sau secretar general. „Aștept întâi să-și depună colegii mei candidatura, dar voi participa cu siguranță", a afirmat fiica cea mică a președintelui. Elena Băsescu a subliniat că legătura sentimentală pe care o are cu PD o recomandă. „De ce să nu candidez? Mi se pare că sunt foarte potrivită. Am o legătură sentimentală cu PD. Mi se pare că sunt foarte în măsură să reprezint interesele tinerilor din partid. Sunt și mult mai motivată față de alți tineri", a explicat ea. Fiica cea mică a șefului statului este, în prezent, secretar executiv al organizației de tineret a PD sector I și este activă în partid din momentul în care tatăl său a devenit președinte. Tineretul PD urmează să-și desemneze președintele în cadrul unui congres ce va avea loc în luna septembrie, competiția urmând să-i aibă ca protagoniști pe de-putatul Cosmin Popp, acum interimar la conducerea organizației, și pe Ștefan Pirpiliu, consilier local la sectorul IV. Organizația de tineret a PD nu are președinte de mai bine de un an, din momentul retragerii lui Liviu Nistoran.