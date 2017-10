Electronic Arts va produce jocuri la Bucureşti

Electronic Arts va produce jocuri la București

Luni, 11 Februarie 2008

Electronic Arts, cel mai important producător de jocuri video din lume, va începe în acest an producția de jocuri video pentru computere și console în România, potrivit hir.ro. „România devine singura țară din Europa Centrală și de Est în care Electronic Arts are un studio de creație pentru jocuri video”, a declarat Viorel Alex Marinescu, director Enabling Technologies în cadrul EA Romania. Electronic Arts este prezentă în Romania din 2005 cu divizia de jocuri pentru telefoane mobile EA Mobile. În cadrul studioului de la București au fost realizate jocuri precum Harry Potter and the Order of Phoenix, Medal of Honor sau Need For Speed Carbon. Pentru extinderea activităților de la București, Electronic Arts a închiriat deja birouri cu o suprafață de 2.500 de metri pătrați în complexul Sema Parc. „Dorim ca până la sfârșitul anului să numărăm peste 320 de angajați”, a adăugat Viorel Marinescu. Electronic Arts va investi în următorii ani peste cinci milioane dolari în dezvoltarea studioului de la București. Totodată, EA va continua investițiile începute anul trecut în Universitatea Politehnică București și în cursurile cu aplicabilitate în industria jocurilor.