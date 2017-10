Electronic Arts pregăteşte UEFA EURO 2008

Electronic Arts pregătește UEFA EURO 2008

UEFA EURO 2008 este un nou simulator de fotbal produs de Electronic Arts. Pasionații fotbalului pe calculator vor putea să conducă spre glorie una din cele peste 50 de echipe naționale europene, iar producătorii promit să recreeze experiența din turneul oficial de fotbal: toate stadioanele pe care se vor juca meciuri la Euro 2008 vor fi reprezentate și în joc. Totodată, jucătorii vor avea parte și de un nou tip de joc, Captain Your Country. Pentru cei care nu se mulțumesc cu varianta single player, modul online Battle of the Nations al jocului UEFA EURO 2008 le va permite să își conducă echipa favorită în topurile mondiale. Jocul va fi disponibil pe platformele PC, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP și pe telefoanele mobile. UEFA EURO 2008 va fi lansat în Europa pe 11 aprilie, iar în Statele Unite ale Americii pe 20 mai a.c.