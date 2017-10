eLearning-ul, o piaţă de 52,6 miliarde de dolari

eLearning-ul, o piață de 52,6 miliarde de dolari

Ştire online publicată Luni, 02 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu recent realizat de specialiștii de la Global Industry Analysts (SUA) estimează că, până în anul 2010, piața de eLearning la nivel mondial va depăși 52,6 miliarde de dolari, informează agora.ro. Cu toate acestea, într-o lume în care educația este strâns legată de utilizarea calculatorului, 776 de milioane de tineri și adulți - adică 16% din populația lumii - nu au acces la resurse IT și nici posibilitatea de a acumula noțiuni de bază în acest domeniu, conform unui raport publicat recent de UNESCO, „Education for all - Overcoming inequa-lity: why governance matters”. Dacă până în prezent accentul în sistemul educațional universitar și preuniversitar s-a pus pe integrarea tehnologiei în sala de clasă, centrul de greutate s-a mutat spre programe care au drept obiectiv sporirea cunoștințelor elevilor și profesorilor în ceea ce privește utilizarea calculatorului, a platformelor de eLearning și a softului educațional personalizat. În România, 12.000 de școli beneficiază de laboratoare IT dotate cu platforma de eLearning AeL și 3.700 de lecții interactive AeL, iar peste 140.000 de profesori au participat la programe de instruire ce urmăresc integrarea tehnologiei în procesul educațional. Sistemul educațional românesc a făcut pași semnificativi pentru asigurarea accesului la resurse educaționale atât pentru elevi cât și pentru profesori, având însă în continuare de parcurs etape importante în această direcție.