Ei, şi ce dacă plouă??!!

Ei, și ce dacă plouă??!!

Ieri, în timp ce Prefectura Constanța trimitea avertizări tuturor instituțiilor care pot anunța cetățenii să nu iasă din case între orele 10,40 și 12,40, din cauza ploii care forma o perdea de apă, noi străbăteam Mamaia îndreptându-ne spre campingul din capătul stațiunii, în dorința de a descoperi ce se petrece pe o astfel de vreme potrivnică traiului la cort. Apropo, era o plăcere să conduci prin sensuri giratorii libere și pe strada lejeră! Furnicarul de turiști se „topise" sub stropii deși; probabil se adunaseră prin camere sau pe la terase. Cui îi ardea de plimbări pe potop? Nouă! Cu certitudine, văzută din exterior, adică de o persoană care n-a mai practicat acest gen de turism, vacanța la cort este oarecum austeră și în condiții meteo favo-rabile, d-apoi pe un așa torent cum a fost cel de ieri. De aceea ne-am dorit să vedem dacă este posibil să-ți continui concediul… pe ape. Un ochi râde, unul plânge La campingul Mamaia nu ne așteptam nici pe departe să găsim o atmosferă veselă și destinsă, așa încât reacția unei turiste din Iași la întrebarea noastră (ce-o să facă acum, că le-a intrat apa în cort?) a fost cât se poate de… îndreptățită (nu era o înjurătură, dar pe-aproape!). Probabil și pentru motivul că se afla doar de două zile la mare și n-a prea apu-cat vreme bună de plajă. Umbrelele care feresc, pe arșiță, trupurile de soarele dogoritor constituiau ideale adăposturi împotriva ploii, iar găletușele copiilor deveniseră cele mai utile unelte de ridicat parapeți în preajma prelatelor, pentru a le mai feri ceva-ceva de potopul care nu contenea. O familie din București, trecută de prima tinerețe, dar cu nepoțelul după ei, ne-a mărturisit că nu s-a gândit să părăsească marea și să se întoarcă acasă. „Trebuie să se oprească odată și odată, după care o să scoatem totul la uscat". Optimistă perspectivă, probabil pentru persoane obișnuite să petreacă nu neapărat concedii ieftine, dar probabil libere de orice constrângeri. În timp ce la terasele din vecinătate băieții se „cinsteau" cu un suc sau o bere, așteptând să se oprească potopul, sub o prelată amenajată undeva, între două corturi, o femeie își vedea liniștită de-ale bucătărelii, ca și cum nimic nu s-ar întâmpla în jurul ei. Ieri a plouat aproape continuu. «Ei și?!?» vine răspunsul dinspre corturi.