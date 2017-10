Ediţia de Mărţişor a târgului „The Back of My Closet“

Ediția de Mărțișor a târgului „The Back of My Closet“

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 27 februarie, între orele 10,00 și 18,00 în incinta barului Friends & Co va avea loc ediția de Mărțișor a târgului de haine, obiecte și accesorii handmade, „The Back of My Closet”. La această ediție a târgului vor expune următorii artiști: Lebanese Blonde, Vasilica Macovei, Odette Bijoux, EFrumuseti, Daniela Caplan, Raiqa Phoeniz, Alexandru Avram, Alef Mustafa, Roxana Perju, Funky Bag Shop, Doina Iabrasu, Ada Tabeica, Oana, Alexandra Velicu, Ilgun, Andra Bumbac și Diana Slav. (N.B.)