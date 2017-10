Ecologia şi muzica electronică şi-au dat „mâna“ pe plajă

„Dă la coș în ritm electro!”

Ecologia și muzica electronică și-au dat „mâna“ pe plajă

Ştire online publicată Marţi, 21 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Prezenți la evenimentul Warm Up Yourself Interstate Tour organizat de anyplace. ro în club Gossip Costi-nești, voluntarii Mare Nostrum s-au integrat perfect în atmosferă, demonstrând tuturor că utilul poate fi combinat cu plăcutul în orice situație. Cu pliantele „Litoral Curat 2009" la îndemână, voluntarii MN au roit în jurul celor peste 200 de tineri din Cortul Gossip, pentru a-i informa despre modul în care pot păstra plajele curate și de ce este important să se informeze înainte de a intra în apă. Nimeni nu a fost neglijat, și asta pentru că voluntarii MN s-au asigurat că nicio persoană nu părăsește incinta cu mâna goală. Voluntarii MN și-au făcut loc printre muzica electronică, platane, dj și cei 200 de tineri din club Gossip puțin după ora 22,00, când au dat startul acțiunii „ Dă la coș pe beat electro”. Cu brațele pline de pliante, vederi și autoco-lante, ei au roit in jurul gru-purilor de tineri pentru a-i pune la curent cu noul trend eco: colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor de pe plajă. Mai exact, o informare despre campania „Litoral Curat 2009", pe care MN a demarat-o în urmă cu aproape trei săptămâni. Nu mică a fost uimirea voluntarilor când au văzut că tinerii prezenți la evenimentul organizat de anyplace.ro au lăsat discuțiile la o parte și au început să cerceteze în amănunt pliantele pe care tocmai le primiseră. „Am primit un tricou pentru faptul că am fost curios. Bine dacă s-ar întâmpla mai des să fiu răsplătit pentru curiozitate. Promit să port cât de des pot tricoul pe care l-am primit”, ne-a mărturisit zâmbind unul dintre tinerii premiați cu această ocazie. Evenimentul Warm Up Yourself Interstate Tour s-a dovedit eficient de ambele părți: anyplace.ro a asigurat buna dispoziție și antrenul pe ritmuri electro, iar MN a informat tinerii despre modul în care pot păstra plajele curate.