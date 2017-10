Ea este cea mai frumoasă din Constanţa

Ea este cea mai frumoasă din Constanța

Tânăra care a fost desemnată „Miss Constanța” și „Miss Jaguar” în cadrul concursului FashionTV Summer Festival este elevă la Colegiul Tehnic Energetic din Constanța. Nilgun Sali este încă minoră și va împlini 18 ani în luna noiembrie. Tânăra spune că a fost la prima experiență de acest gen și că nu se aștepta să câștige titlul de „Miss Constanța”, care o onorează. „A fost o întâmplare că m-am înscris la preselecție pentru acest concurs. De fapt, o prietenă de-a mea a primit un pliant, în timp ce se afla la mall, prin care i se solicita să se înscrie, dacă dorește, la preselecție. Ea m-a întrebat dacă nu vreau să merg și eu cu ea, și așa ne-am înscris amândouă. Pe parcurs, prietena mea a fost eliminată iar eu am rămas, și în cele din urmă am câștigat”, a declarat Nilgun Sali, pentru „Cuget Liber”. Printre altele, tânăra a mai precizat că nu are nicio legătură cu modelingul și nu a mai participat la niciun concurs de frumusețe până acum. „N-am participat nici măcar la Miss Boboc”, a declarat Nilgun Sali. Ea a trecut clasa a XII-a și spune că dorește să urmeze o facultate de limbi străine. Nilgun Sali a fost aleasă „Miss Constanța”, ea primind și titlul de „Miss Jaguar”. Tânăra a fost premiată cu o rochie semnată Clara Rotescu, un abonament VIP pentru trei luni la centrul de fitness și spa Body Art din cadrul Rin Grand Hotel și un abonament pentru trei luni la centrul de înfrumusețare Michelle Beauty. Totodată, casa de bijuterii Rinaldo i-a oferit un inel model unicat din aur și safire. Pe de altă parte, Nilgun Sali va realiza o ședință foto pentru Jaguar și va fi imaginea firmei din Constanța pentru un an de zile. FashionTV Summer Festival a avut loc în perioada 24-26 iulie, pe terasa restaurantului „Rex” din stațiunea Mamaia. În cadrul acestui concurs, 30 de tinere s-au luptat pentru un loc pe podium. Alături de Nilgun Sali, câștigătoarele de anul acesta, pe stațiuni, sunt: „Miss Mamaia” și „Miss Belgravo”- Corina Poenaru din Constanța, Miss Mangalia - Lorena Stanciu, Miss Saturn - Alexandra Crețu, Miss Venus - Iulia Huțanu, Miss Cap Aurora - Andra Micu, Miss Jupiter - Diana Duță, Miss Neptun - Hailie Burlacu, Miss Olimp - Venesa Ploscar, Miss Costinești - Bianca Leonte, Miss Eforie Sud - Andra Ștefan, Miss Eforie Nord - Andra Bob și Miss Năvodari - Andreea Diac. Marele trofeu „Miss Litoral” a fost obținut de Iulia Macarie din București. Ea a fost desemnată și „Miss Turism”, devenind astfel ambasadoarea turismului românesc, timp de un an.