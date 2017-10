E week-end, e maxi-distracţie!

E week-end, e maxi-distracție!

r Sâmbătă și duminică, pe 22 și 23 ianuarie, clubberii iubitori de muzică balkanică - grecească, sârbească, rusească și românească sunt așteptați la cea mai fierbinte petrecere din Cafe Do-mino! r În această sâmbătă, 22 ianuarie, de la ora 22.00, la Maroush Cafe se organizează Helium Karaoke Party. Câștigătorii vor fi răsplătiți cu premii! r Sâmbătă, pe 22 ianuarie, clubul Wish ne invită la prima petrecere din acest an, un fashion show cu vedete: Daniela Crudu, Raluca Potecaru (Miss Libertatea), Izabela Patrascoiu (Miss Divizia Sexy), Cosmina (Miss Fotomodel România), Agnes (vedeta Playboy), Simona Iftimi (imaginea lui Răzvan Ciobanu), Georgiana Potârniche (Miss România). r Hafen Cafe organizează sâmbătă, 22 ianuarie, un party neconvențional cu Dj Lex, Raluk și White Trumpet. Intrarea este liberă. r Sâmbătă, 22 ianuarie, în Club Next ne așteaptă o noapte de distracție cu karaoke și live band. Invitatul special al serii este celebrul saxofonist Marian Gănescu. r Trupa Supermassive va suține un nou concert în Club Butter în această sâmbătă, 22 ianuarie, de la ora 21.00. Intrarea este liberă. r Nnoicuvoi Soundsystem dă întâlnire în Club Motor, în această sâmbătă, 22 ianuarie, începând cu ora 22.30. Evenimentul va avea loc la mansardă, iar line-up-ul este compus din: Ales b2b Jorjik, Ciorty – CWR records, Sonicvibe, Jousef, Sepp b2b Alex. P, Mahera. Ținuta obligatorie pentru acest eveniment este în negru. Intrarea se face numai pe bază de brățară, doar 170 fiind puse în vânzare, la prețul de 15 lei.