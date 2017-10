E bine sau rău să-ţi lauzi copilul?

E bine sau rău să-ți lauzi copilul?

Părinții știu că orice copil își dorește să fie apreciat și lăudat de cei dragi. Atenție, însă, când se exagerează cu laudele, copilului i se poate face mai mult rău, decât bine, sunt de părere specialiștii Despre.copii. Astfel, din răsfățat, va deveni râzgâiat, iar de aici încolo, lucrurile pot scăpa foarte ușor de sub control. Chiar dacă, la fel ca și pedeapsa, și laudele au un rol important în educarea unui copil, e nevoie de măsură în toate. De exemplu, aprecierea ta, ca părinte și vorbele bune pe care i le adresezi îl vor ajuta să-și crească stima de sine și să se implice în diferite activități, atât acasă, cât și la grădiniță sau la școală.Apreciază efortul depus de copil. Laudă-l pe cel mic ori de câte ori a făcut ceva bine și spune-i clar ce te face să fii atât de mândră de el. Spre exemplu, dacă și-a strâns toate jucăriile de pe jos sau și-a ordonat lucrurile prin cameră, spune-i „Ai făcut foarte bine curat!“și nu doar „Ești un copil bun!“. Încearcă să lauzi faptele celui mic și nu caracterul lui, atunci când are un rezultat deosebit în urma unui efort susținut, când își exersează o abilitate nouă și tot așa.Nu-l încuraja ca să te afli în treabă, ci doar cu un motiv clar. Dacă obișnuiești să-ți lauzi copilul și la cel mai mic efort pe care îl depune, doar ca să-l încurajezi, evită să faci din asta un obicei. În caz contrar, el își poate forma părerea că merită aprecieri și recompense chiar și atunci când are o atitudine superficială față de lucrurile pe care le are de făcut. Dacă observi că face tot ce l-ai rugat doar pentru a fi lăudat apoi, discută cu el și vezi de ce nu vrea să-și dea mai mult interesul. Numai așa îl poți ajută să-și valorifice potențialul.Nu-l vorbi de rău în fața altora, nici măcar a celor dragi. Pentru ca lauda să aibă un efect pozitiv asupra copilului, încearcă să nu amesteci cuvintele de apreciere cu critica. Atunci când îi spui că și-a ordonat frumos lucrurile de prin cameră, dar nu le-a pus exact acolo unde trebuia, nu vei face decât să-l debusolezi. În plus, îi vei da de înțeles că, deși s-a străduit, nu a făcut un lucru suficient de bun. Îl poți motiva să aibă un comportament pozitiv și atunci când vorbești cu cei dragi despre lucrurile bune pe care le-a făcut. Doar asigură-te că este și el prin preajma și, cu siguranță, se va simți mândru și își va dori să te suprindă în mod plăcut din ce în ce mai des.