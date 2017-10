Duster ar putea fi comercializat sub sigla Nissan

Ştire online publicată Vineri, 21 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Primul SUV din istoria producătorului auto Dacia, Duster, ar putea fi comercializat pe unele piețe sub marca Nissan, informează publicația britanică Autocar, care citează surse din cadrul Renault. Este cunoscut deja faptul ca noul model 4x4 va fi comercializat si cu logo-ul Renault, însă, pe piețele unde doar Nissan este prezent, Duster ar putea fi comercializat și sub acest brand, informează știriauto.ro. „În anumite locuri în care Nissan este prezent, iar Renault nu, ar exista acestă posibilitate”, spune sursa citată. Cea mai importantă piață unde Nissan este prezent o reprezintă Statele Unite. Deci dacă SUV-ul Dusterul va fi introdus și la americani, alegerea logică ar fi aceea de a-l comercializa sub acest brand.