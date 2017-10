Duşmanii din umbră ai oricărui job

Dușmanii din umbră ai oricărui job

Miercuri, 09 Octombrie 2013

Indiferent de postul pe care îl ocupi în organigramă, riști, în orice moment, să fii… atacat de trei dușmani de temut: bârfa, scandalul, surmenajul.Pentru a nu le cădea în plasă, Avantaje.ro ne arată cum ne poate sabota jobul acești dușmani și cum putem scăpa de ei.Scandal, conflicte, certuri…Se întâmplă, de multe ori, ca datorită condițiilor de muncă, mediului, lipsei de comunicare, a anumitor nemulțumiri legate de fișa postului, a orgoliilor sau a diferențelor de caracter dintre oameni să se nască tensiuni ce duc, invariabil, la conflict. Potrivit psihologilor, orice situație conflictuală are o bază, care dacă nu este identificată la timp și discutată deschis, poate conduce la izbucniri violente în mediul de lucru. Poate anumiți angajați muncesc mai mult decât alții și efortul nu le este recunoscut sau observă că șeful acordă mai multă atenție și favoruri anumitor colegi, sau pur și simplu sunt deranjați de modul de lucru al colegului și de personalitatea acestuia. Izolarea conflictelor, negându-se situația de criză, nu conduce decât la trecerea conflictului din manifest în latent, iar ceea ce până atunci era clar, devine ascuns.Soluții. Întrucât problemele nu se vor rezolva de la sine, dezamorsarea con-flictului se poate face prin identificarea cau-zelor și crearea unei atmosfere favorabile. Dacă dorești să comunici ceva șefului este de preferat să ai o atitudine deschisă și un ton calm al vocii.Surmenajul, oboseala, insomniile…Stresul, lipsa somnului, alimentația ne-corespunzătoare, programul de lucru pot duce la instalarea unei stări de slăbiciune fizică și psihică.Iar când se instalează un sindrom de suprasolicitare va scădea și randamentul psihic și fizic la locul de muncă. În astfel de cazuri, este bine să iei măsuri din timp și să te adresezi medicului de familie pentru investigații și un set de analize. S-ar putea ca senzația de epuizare să fie un simptom, de exemplu, al bolilor de ficat, de rinichi, a cancerului sau a tuberculozei.Soluții. Pentru a scăpa de această stare de slăbiciune se impun un program de odihnă, o alimentație echilibrată, bogată în minerale și vitamine, mișcare în timpul liber. Iar dacă nu ai când să ajungi la sală, ai putea să mergi mai mult pe jos. Renunțarea la tutun, cafea, alcool și medicamente stimulante poate veni în ajutorul tău. Dacă nici aceste lucruri nu schimbă starea de epuizare, atunci o vizită la cabinetul medical nu mai trebuie amânată.BârfaFoarte întâlnit în mediile de lucru și nu numai, acest fenomen poate să fie nociv din cauza deformării adevărului, dar și constructiv, prin legătura care se formează în cadrul grupului. Specialiștii spun că fenomenul bârfei este unul natural și constă în schimbul de informații în cadrul unui grup restrâns, iar multe dintre informații au o încărcătură afectivă mare. În termeni moderni, am putea spune că socializăm. Într-o mică pauză de cafea, facem analiza colegului sau a întregului colectiv, emitem judecăți de valoare și așteptăm confirmări din partea interlocutorului.Cum ne afectează o cleveteală nevinovatăPartea negativă a bârfei este că deseori se ajunge la exagerare, răutate și acele comentarii pot răni sau desființa imaginea cuiva. Plus că toate comentariile mincinoase pot duce la dezbinare în cadrul grupului. De aceea este important ca informațiile primite să fie și verificate. Uneori, bârfele apar în cazul unui conflict sau legate de o nemulțumire la locul de muncă. Este momentul când managerul trebuie să ia atitudine pentru a soluționa problema, nicidecum să lase lucrurile să evolueze haotic. Iar de departe, cel mai bun mod de a nu avea probleme la serviciu este să nu oferi ocazii de a intra în…gura lumii. Mai exact, ca angajat, trebuie să ai permanent simțul măsurii, să socializezi atât cât trebuie, să vorbești cât să nu deranjezi, să te bucuri sau să te superi în limitele bunului simț!