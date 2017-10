Dupa el, potopul!

Ştire online publicată Luni, 15 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

In 2007, Audi ameninta piata auto cu o inventie pe cat de neasteptata, pe atat de nefolositoare: primul SUV cabrio din istorie, prezentat sub forma conceptului Cross Cabriolet Quattro. Era vremea in care bancile se suiera pe valul inalt al prosperitatii, iar producatorii premium inventau cate o nisa, aproape in fiecare zi. Timpul a trecut, bancile s–au zguduit in temelii, unele marci auto au disparut, ar visul unora de a avea o sufragerie decapotabila pe roti a ramas bine infipt in creier. Ei bine, cei care abia asteapta sa parcheze masina direct pe plaja, vara asta, vor avea parte de supriza vietii lor. Nissan tocmai a facut publica prima fotografie oficiala a noului Nissan Murano CrossCabriolet.