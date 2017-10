După ce facem sex, totul se termină

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mă numesc Iustin și am 18 ani. Am avut mai multe relații bazate, din păcate, doar pe sex. Toate partenerele m-au­­­ părăsit după două-trei luni. Lucrurile merg perfect când cunosc o fată, dar după ce întreținem relații sexuale, totul se termină. Am întrebat-o pe una dintre fostele iubite dacă are legătură cu modul în care fac sex, iar ea mi-a spus că nu. Eu nu mai înțeleg nimic. Dv. ce credeți?Dragă Iustin, înțeleg că incapacitatea de a menține o relație mai mult de două-trei luni te-a făcut să te gândești că ai probleme în pat. Eu te întreb: de ce trebuie să se reducă totul la sex? De ce crezi că de la asta pleacă totul?La 18 ani, ești la vârsta aventurilor. Nici tu, nici fetele cu care ai fost sau vei fi, dacă au aceeași vârstă ca tine, nu sunteți destul de maturi pentru o relație de durată. Și e firesc să fie așa. Sunteți la înce-put de drum în acest dome- niu, acum desco­periți cum func­­­ționează o relație.Poate că fetele cu care ai fost până acum și-au dat seama că nu se potrivesc cu tine. În două-trei luni, cât spui că au durat relațiile, te prinzi dacă ești compatibil sau nu cu o persoană. O altă cauză a despărțirii poate fi faptul că a dispărut atracția dintre voi. La vârsta voastră - îmi pare rău că re­pet asta, dar așa e - se poate întâmpla ca azi să-ți pla­­­­că o per­­­soană, iar mâine, alta. Citeste mai departe