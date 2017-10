Dulapul-casă şi viaţa pătrată

Dulapul-casă și viața pătrată

Ultima chestie pe care am aflat-o este că italienii sunt renumiți pentru spațiile de depozitare realizate. Nu este vorba de hale industriale sau silozuri pentru cereale. Nu. Vorbim despre dulapuri, care se pare că nu mai sunt simple obiecte de mobilier pe care nimeni nu le dorește cu adevărat. Mai nou, italienii au făcut din dulap punctul central al camerei, transformându-l într-un fel de consolă centrală a vieții. Cică pe la ultimele târguri de renume din Italia au apărut dulapuri multifuncționale, în care poți să îți ții hainele, aparatura electrocasnică, amanta, armele, animalele de companie, visele, gândurile bune și părerea de rău că nu mai ai loc de nimic altceva în cameră din cauza dulapului uriaș. E vorba de design simplu, în spatele căruia este ascunsă o tehnologie avansată… și complicată. Și nu numai în cazul dulapurilor. Printr-o minune a tehnicii, mesele de living pot deveni mai lungi sau mai scurte, în funcție de numărul invitaților (pe asta nu o cred până nu văd cu ochii mei). Mai mult, fotoliile și canapelele se ridică și se apleacă (!!!), din proprie inițiativă, forma lor adaptându-se tuturor membrilor familiei, cât să fie mai relaxați și să își admire televi-zorul din dulapul multifuncțional amintit mai sus. În plus, italienii au inventat și pernele care se ridică și dezvăluie spații de depozitare (după cum spuneam, la asta chiar se pricep). Cuvântul cheie este „modular”. Adică trebuie să îți faci cât mai multe casetuțe și dulăpioare și cutiuțe (pe lângă dulapul ăla mare și tare, care le controlează pe toate celelalte). Aspectul fractal al societății trebuie să se reflecte și în casa ta. Cartierul este un pătrat mic din colțul orașului, blocul/casa este un mic pătrat în colțul cartierului, apartamentul este un mic pătrat din bloc, camera este un mic pătrat din apartament, dulapul devine camera și se strică fractalul, mobila este fragmentată în pătrățele mici din cameră și se restaurează ordinea, iar proprietarul este un cap pătrat care stă în dulap. Ca materiale sunt la modă lemnul, sticla și metalul, modelate după ultimele tendințe. Culorile în trend sunt cele puternice și combinațiile elegante de alb și negru. Ușile care duc spre marele dulap sunt din sticlă, având în mod obligatoriu un sistem de glisare. Dacă sunt clasice, paturile trebuie să fie dotate cu tehnologie și să aibă și câteva spații de depozitare (căci doar la asta se reduce totul). Dacă sunt deja uber-moderne, paturile au linii simple, de preferință drepte și fără defecte de fabricație. 