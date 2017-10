Ducu Bertzi şi Mircea Vintilă încheie Galele studenţeşti 2007

Ducu Bertzi și Mircea Vintilă încheie Galele studențești 2007

Agenția pentru sprijinirea studenților desfășoară, la Costinești în perioada 17 iulie – 27 august Galele studențești, festival de concerte și spectacole live. Scopul acestui eveniment este acela de a-i promova pe tinerii care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților din țară și de a-i susține pe cei care vin din diverse zone geografice ale țării, pentru că, spun organizatorii „efectul razelor de lună asupra papucilor de gumă" să nu se aplice. Galele Studențești au luat ființă după 1989, și au reunit, an de an, atât studenți, cât și organizații nonguvernamentale, media, instituții publice și private. Publicul căruia i se adresează este alcătuit din studenții beneficiari ai biletelor de tabără din perioada vacanței de vară, dar și celor sosiți independent la Costinești. Festivalul a ajuns în cea de a șasea săptămână, adică ultima, iar cap de afiș au fost solistul Mircea Vintilă și trupele Phoenix, Parlament. De astăzi, galele vor intra pe ultima sută de metri. Ducu Bertzi și Mircea Vintilă vor cânta pentru tinerii aflați la Costinești și vor fi alături de trupele studențești din țară care sunt la început de drum și au nevoie de sprijin. Printre formațiile mai puțin cunoscute care s-au afirmat pe scena galelor se numără Nu mă uita, 3 ceasuri bune, Salsa Galaxi, Impetus, M.S.B., Bacteria h, Butonul de panică, Promenada, Microbis, Quasar Dance. Trupele amintite sunt formate din tineri cu gusturi diferite, trăsături și preferințe variate, fapt arătat și de genurile de muzică pe care le interpretează: dance, rock, sau folk. Ceea ce îi determină pe tinerii turiști aflați la Costinești să își petreacă seri de vacanță asistând la gale este în primul rând atmosfera veselă, plină de speranță și tinerețe. „Am fost la Gale și anul trecut. Ce pot să vă spun este că de la an la an organizarea este mult mai bună iar publicul mult mai numeros", este părerea unui student din Iași. Și tineri din Constanța au ales să schimbe ieșirile din Mamaia și din oraș cu câte o seară în Costinești. „Este monoton să faci mereu același lucru. De ce să nu profităm de faptul că este vară și sunt multe acțiuni pentru tineri în Costinești? În Mamaia și mai ales în oraș în Constanța putem ieși și după terminarea sezonului estival", ne-a spus Ionuț, un constănțean de 20 de ani.