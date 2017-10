Drumurile noastre poate… ne vor omorî vreodată (II)

Drumurile din jurul orașului finlandez Kylama sunt „terorizate” de niște cocalari de trafic mai speciali: extratereștrii. Cam la 9 din 10 accidente, scuza șoferilor este următoarea: „Mi-a tăiat fața un OZN!”. Întâlnirile de gradul III au loc destul de des, extratereștrii de bani gata întrecându-se nonstop cu finlandezii muncitori. Autoritățile au pus chiar panouri de avertizare, pe care scrie „Atenție, OZN-uri!”. Șoseaua ugandeză care leagă Mbarara de Usaka a fost blestemată din start, a declarat la acea vreme vrăjitoarea însărcinată să ridice blestemul. Imediat după construcția sa, accidentele s-au ținut lanț, poliția fiind ferm convinsă că alcoolul era de vină (oamenii erau veseli că aveau șosea, trebuiau să sărbătorească). La un moment dat, preotul local a murit și cum nu se punea problema de consum de Jack Daniels, oamenii au chemat-o pe vrăjitoare. În mod miraculos, după ce ea a împrăștiat sânge de vacă pe caldarâm și i-a forțat pe cei de la primărie să asfalteze din nou, accidentele s-au oprit. Încercăm și noi asta aici, dacă mai sunt bani? În Essex (Anglia) aveți ocazia să treceți pe lângă piatra diavolului. Din păcate, nu mai apucați să povestiți nimănui experiența, pentru că faceți accident în următorii 500 de metri. În zonă au loc foarte multe accidente, în mod inexplicabil, deoarece șoseaua este dreaptă, fără nicio curbă. Localnicii zic că este de la piatra satanei, care îi năucește pe cei mai slabi de înger. Oamenii de știință contrazic teoria și spun că e din cauza cutremurelor de mică magnitudine, care au loc destul de des de-a lungul șoselei, derutându-i pe șoferi. Alte drumuri nu se mulțumesc doar cu derutatul. Spre exemplu, șoseaua din apropiere de Albuquerque (New Mexico, SUA) are reputație de gurmand, pentru că din când în când mai înghite mașini, cu tot cu pasageri. Oamenii ocolesc cât pot și îi sfătuiesc pe toți să facă asta. Deși n-ar fi observat nimeni că s-ar fi îngrășat șoseaua, legenda continuă din lipsă de alte explicații. Eu le propun să îl ia la întrebări pe fratele mai mare al șoselei, adică pe Triunghiul Bermudelor, care acum e bătrân și senil și sigur dă din casă. Nu în ultimul rând, trebuie să menționăm și drumul „emo”, care leagă orașele Wellington și Auckland, din Noua Zeelandă. La puțin timp de la inaugurare, accidentele au început să apară mai ceva ca bătrâneii în autobuzul 100. Derutant era faptul că unul din două accidente avea loc la mila 111. Deruta s-a transformat în groază pe 4 noiembrie 1988, când în dreptul milei ghidușe au avut loc nouă accidente, la ore diferite. Oamenii de știință susțin că zona este acoperită de un nor des de radiații. Mulți dintre cei care au scăpat cu viață din accidente au declarat că, trecând pe lângă mila 111, au simțit o dorință puternică de a se sinucide.