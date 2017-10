Drumurile noastre poate… ne vor omorî vreodată (I)

Am auzit cu toții de drumul național București – Pitești, șoseaua morții, cum este „alintată” aproape în fiecare zi, în jurul orei 17. Știm și de bulevardul Mamaia, din stațiunea cu același nume, pe care bolizii încalcă legile fizicii și manifestă atracții fatale față de diferiți stâlpi și copaci. În ultimul caz, problema ține mai mult de șoferi, decât de condițiile de drum. Totuși, pe lângă alte rute rău famate din lume, bvd. Mamaia pare un fel de Logan pus lângă un portavion. Cei de la automarket.ro au realizat o scurtă compilație cu drumurile pe care nu ar fi bine să mergeți niciodată. Ați auzit, spre exemplu, de El Camino de la Muerte? Este adevărata șosea a morții și o găsiți în nordul Boliviei. A fost votată unanim drept cea mai periculoasă zonă pentru șoferi, de pe întreaga planetă. Peste 200 de persoane mor în fiecare an pe drumul nepavat, săpat superficial prin stâncă (superficial e mult spus, pentru un drum care nu ar fi trebuit să existe). În orice caz, localnicii sunt ferm convinși că zona este blestemată. Restul oamenilor susțin că accidentele sunt cauzate de ceața deasă, care se formează constant la acea altitudine. O altă șosea nerecomandată este cea din munții Tien Shan, din China. Construită în 1977, șoseaua a fost „gazda” multor accidente groaznice, cauzate de alunecări de teren. Pe carosabil au căzut bucăți întregi de munte, stâlcind toate fake-urile ghinioniste care rulau prin zonă. Legenda spune că pietrele sunt aruncate de zeii furioși (și plictisiți), care nu au fost de acord ca autoritățile să sape un drum prin stâncă. Pe insula coreeană Jeju, găsiți scene ca în serialul LOST. Anomaliile magnetice din zonă dereglează mașinile și le aruncă unele într-altele sau le împing elegant peste parapet. O scenă deja clasică pe insula Jeju este cea cu mașina oprită, care începe să urce de nebună dealurile, localnicii spunând că este un semn clar că este „chemată” de zei la apel. Din câte se pare, zeii operează o firmă de casare sau de colectare a fierului vechi. Drept urmare, accidentele din zonă sunt complet ilogice, mai ales că relieful se modifică pentru fiecare șofer în parte. „Da domnu’ polițist. Eu urcam dealul, când de-odată, nesimțitul ăsta cu Loganul, care urca și el dealul în spatele meu, începe să coboare și mă lovește frontal, pentru că magnetismul i-a întors șoseaua!!! Auzi scuză!”. Drumul din apropierea orașului rus Yakutsk are o reputație destul de proastă, când vine vorba de siguranță. Legenda locală spune că un șaman din zonă a fost ucis la cârciumă și aruncat în șanțul de la marginea șoselei. De atunci, motoarele mașinilor care trec pe lângă mormânt se opresc și, tot în apropiere, șoferii tind să piardă controlul și să intre nonșalant pe contrasens. Ca bonus, diferențele drastice de temperatură dintre vară și iarnă transformă tot drumul într-o mlaștină, indiferent de eforturile autorităților. Aviz pentru toți consătenii dobrogeni: nu vă mai omorâți între voi, că d-aia nu se asfaltează drumurile din sate!