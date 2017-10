Yachtul „Noroc II”, condus de francezul Francois Charron, a acostat în portul turistic din Mangalia

„Drumul care duce spre prieteni nu e niciodată prea lung!“

Ştire online publicată Marţi, 18 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Francois Charron, un francez în vârstă de 45 ani, din Pornic, zona Loirei Atlantice, pasionat de mare și de România, și-a împlinit visul de a crea o punte între cele două mari pasiuni ale sale, parcurgând cele câteva mii de kilometri dintre Franța și România pe mare, îmbarcat în vaporașul pe care l-a botezat „Noroc II”. După ce a pornit din Pornic, în data de 16 martie 2009, salutat de părinți și câțiva prieteni foarte apropiați, printre care și o clujeancă, Francois Charron a sosit în portul turistic din Mangalia, după cinci luni pe mare și trei ani de pregătire a proiectului. „Și la mai mare” este o expresie pe care Francois a reușit cu greu să o traducă în limba franceză, însă o explică pentru prietenii săi: „De câte ori aud această expresie, am sentimentul că ea exprimă o urare, o speranță, o ambiție, un elan în același timp”. A ales-o pentru a-și boteza proiectul, cu sentimentul că ea reflectă bine tot ce își dorește să descopere prin această călătorie, prima cu velierul pe o distanță atât de mare pentru el. Povestea prieteniei cu România a început pentru Francois pe când era student la Construcții, în cadrul Universității din Nantes, oraș înfrățit cu Cluj-Napoca. Atunci s-a implicat într-un schimb de experiență coordonat de profesori ai facultății sale în parteneriat cu Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca. În 1992, a găzduit un grup de studenți clujeni, iar în 1993, a coordonat el însuși un grup de 16 studenți francezi, care s-au hotărât să mențină relațiile de cooperare cu studenții români, chiar dacă, la nivel de facultate, proiectul se întrerupsese. În 16 ani de prietenie cu România, Francois a revenit de mai multe ori în țara care l-a fermecat prin peisajele minunate, căldura oamenilor întâlniți și senzația de călătorie în timp. În 2007, nici nu a putut concepe să își petreacă în altă parte revelionul care avea să transforme România într-o țară europeană. Devenit între timp un experi-mentat inginer constructor specializat în lucrări maritime, Francois a acostat, la bordul lui „Noroc II”, în cel mai recent port turistic de pe litoralul românesc al Mării Negre, cel din Mangalia. Un port modern și cochet, realizat la standarde tehnice și de calitate europene, cu asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. Îi invită pe navigatorii români să călătorească spre Atlantic Acostând în România în calitate de concetățean european, Francois se simte fericit să știe că prietenii săi români și francezi s-au adunat în Mangalia pentru a-i organiza primirea și așteaptă cu nerăbdare să savureze un pahar de țuică și o felie de pâine cu salată de vinete la „Taverna Piraților”. „Pentru mine, această călătorie a fost ocazia de a consolida și perpetua o formidabilă relație de prietenie care a început în 1993 și a crescut mereu de atunci. Ioana, prietena din Cluj care mi-a făcut cu mâna și la plecarea din Pornic, în martie, mi-a promis că Marea Neagră se va împodobi cu cele mai frumoase culori pentru a mă primi. Este întocmai ceea ce am văzut și sunt mândru că am reușit să îmi aduc velierul până aici. Acum, doresc să îi invit pe navigatorii români să-și lanseze ambarcațiunile la apă și să se lase legănați de valuri în lumina caldă a apusului, înspre coastele franceze ale Atlanticului. Și la mai mare și vânt bun din pupa! Drumul care duce spre prieteni nu e niciodată prea lung”, a declarat Francois Charron.