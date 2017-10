Drama unui membru al trupei Viţa de Vie: fiul său cu sindrom Down, RESPINS de 10 grădiniţe

Drama unui membru al trupei Vița de Vie: fiul său cu sindrom Down, RESPINS de 10 grădinițe

Ştire online publicată Miercuri, 13 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Toboșarul trupei Vița de Vie,, ascunde o dramă știută de puțini oameni: el și soția sa, medic stomatolog, au un fiu care suferă de sindrom Down și, din dorința de a-l ajuta mai mult și de a veni în ajutorul părinților care trec prin aceeași situație, au înființat o fundație, UpDown. Deși legea le dă dreptul copiilor cu sindrom Down să învețe alături de ceilalți, în realitate ușile unităților de învățământ se închid, rând pe rând, în fața părinților."Am dat cu nasul în vreo zece uși de grădiniță. Aveau locul până în momentul în care spuneam că are sindrom Down. Când spuneam că are sindrom Down nu mai aveau locuri.”, a explicat soția lui Sorin Tănase.