Dormitor mic! Cum îmi pot depozita hainele?

Ştire online publicată Marţi, 13 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Spațiile mici reprezintă coșmarul oricărui proprietar. Într-o garsonieră sau studio, dormitorul este „confundat” cu living-ul, și invers, câteodată chiar și cu dining-ul, în sensul că acolo îți iei și masa, din lipsa unei bucătării adecvate.În dormitor, lucrurile care necesită cel mai mult depozitare sunt hainele și accesoriile aferente: genți, pălării, pantofi, bijuterii, curele, etc. Dacă ai o locuință mică, nu înseamnă că ai lucruri puține de depozitat. Tocmai de aceea, trebuie să apelezi la trucuri care să îți ușureze viața în termeni de confort.Din lipsă de spațiu sau buget, achiziționarea unui dressing sau șifonier este aproape imposibilă. De aceea, trebuie să vă gândiți la soluții alternative. Noi vă propunem două variante.Prima dintre ele este foarte practică pentru hainele care nu necesită călcare sau pentru lenjerii (personale, de pat, etc.). Cutiile de carton sau răchită se descurcă foarte bine la acest capitol. În plus, majoritatea modelelor au imprimeuri simpatice și pot fi lăsate la vedere. Astfel de produse găsiți și la prețuri ce variază de la 20 la 60 lei. În plus, există modele care pot încăpea sub pat fără nicio grijă, economisind și mai mult din suprafața dormitorului.Cea de-a doua variantă constă în suporturi din metal pentru haine. Acestea se găsesc fie la magazinele de bricolaj, fie le puteți face chiar voi acasă cu ajutorul unor tije de metal sau al unei stinghii din lemn. Dacă vă hotărâți asupra unui proiect, veți avea nevoie și de o sfoară sau un material pe care să le înfășurați în jurul lemnului. Veți obține un look rustic, dar și o „finisare” adecvată a produsului. Mare grijă la susținere. De cele mai multe ori, suportul se prinde de tavan, deși există și varianta de prindere în perete. Depinde foarte mult de dimensiunile sale.Mai mult, pentru a vă proteja hainele de praf, puteți apela la huse. Costă puțin, sunt simple și foarte practice. În rest, suportul de haine poate fi depozitat după ușă, sau între pat și perete, oriunde în dormitor, în spații reduse unde un dressing obișnuit nu ar fi încăput. De asemenea, dintre produsele deja existente pe piață, puteți alege modele care au și suport pentru pantofi la bază.(Sursa: www.casamea.ro)