Preocupările turiștilor pe vreme ploioasă

Doamnele merg la shopping, domnii - la tenis de masă

Vremea urâtă din ultimele zile nu i-a pus pe goană pe turiști. Deși a plouat mult, iar plajele au fost aproape goale, turiștii nu și-au întrerupt sejurul, ci au rămas pe litoral, distracția fiind adaptată în funcție de noile condiții. „Nu am mai mers la plajă, dar ne simțim la fel de bine. Mai avem de stat cinci zile și avem de gând să ne bucurăm la maximum de ele. Am făcut baie în piscina hotelului, am fost să vizităm obiectivele turistice din Constanța, la Moschee, la Acvariu și la Cetatea Histria. Seara, asistăm la concursurile și spectacolele organizate de administrația hotelului. De asemenea, jucăm rummy, tenis de masă și biliard. În niciun caz nu ne plictisim”, ne spune Francisc Rădulescu, un turist cazat la un hotel din Mamaia. Și doamnele au profitat de timpul mai puțin favorabil plajei, pentru a merge la cumpărături. Mall-urile și magazinele de profil din Mamaia au fost luate cu asalt, vânzările de „țolărie” crescând considerabil în ultimele trei zile.