DJ-ii Brain Cross şi Robbie Rivera vin la Venus

Într-un show interzis minorilor

DJ-ii Brain Cross și Robbie Rivera vin la Venus

A opta ediție a Liberty Parade aduce pe plaja dintre Venus și Saturn, pe 28 iulie, 13 DJ români și trei DJ străini, printre care spaniolul Brain Cross și americanul Robbie Rivera, iar organizatorii așteaptă la show peste 50.000 de spectatori, anunță organizatorii. Concertul gigant de anul acesta, descris de organizatori ca „cel mai mare eveniment dance din România", are un imn oficial, „Music is driving me crazy", de Activ & DJ Optick. Caravana Liberty Parade, formată din trei camioane uriașe, va pleca la ora 17.00 din Olimp și îi va lua și pe „cei mai frumoși, costumați, pictați și pregătiți participanți". Caravana va fi animată de DJ-ii români Magik, Dew Blu, Robert, Cristi Stanciu, Rhay, Vlad Oltean, Vica, Andi și Popoviciu, se arată într-un comunicat de presă sosit pe adresa redacției. Apoi, de la ora 19.00, la plaja Liberty Parade Arena, care are mărimea unui teren de fotbal și a fost ocupată anul trecut de peste 50.000 de oameni, va urca pe scenă DJ Liquid, care va încălzi mulțimea. De la ora 22.00, MC-ul Liberty Parade va anunța debutul celor aproape opt ore de muzică. Vor urma Raoul, Optick, Allen, Brain Cross, Robbie Rivera și Rosario Internullo. Show-ul gratuit, la care este interzis accesul minorilor, se va termină la 6.00 dimineața, dar petrecerea va continua și după ce răsare soarele, pe terasa special creată în perimetrul îngrădit al Liberty Parade, cu DJ-ii Raoul Russu și Andi, până duminică seara. Organizatorii Liberty Parade au pregătit o inovație tehnică la capitolul scenă, sunet și lumini. Liberty Parade a ajuns în 2007 la a opta ediție. Primul eveniment a avut loc în 2001 în București, în par-carea restaurantului „Pescăruș" din Herăstrău, și a adunat 5.000 de participanți. În același an, un alt Liberty Parade a fost organizat la Vama Veche și a avut 12.000 de spectatori. Evenimentul a continuat să crească în fiecare an: 20.000 de oameni în 2002, 25.000 în 2003, peste 35.000 în 2004 și mai bine de 40.000 în 2005. În 2005, show-ul s-a mutat de la Vama Veche pe plaja dintre Venus și Neptun.